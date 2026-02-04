Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de 100%

Stațiunea montană Voineasa se află, în plină iarnă a anului 2026, în centrul atenției turiștilor pasionați de sporturile de sezon. Vacanța de schi a elevilor a generat un aflux masiv de vizitatori, iar gradul de ocupare al unităților de cazare din zonă a ajuns la un nivel record, apropiindu-se de capacitatea maximă. Practic, în această perioadă, găsirea unui loc liber de cazare în Voineasa sau în zona Obârșia Lotrului a devenit o adevărată provocare.

Interesul crescut pentru această destinație este susținut de condițiile excelente de pe pârtii, dar și de dezvoltarea constantă a infrastructurii turistice din ultimii ani. Domeniul Schiabil Transalpina, aflat în apropiere, reprezintă principalul punct de atracție pentru turiști, fiind considerat unul dintre cele mai moderne domenii schiabile din România. Pârtiile bine întreținute, stratul consistent de zăpadă și accesul facil au contribuit decisiv la popularitatea zonei în această iarnă.

Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de 100%

Datele centralizate de autoritățile locale arată că unitățile de cazare din Voineasa, dar și cele de pe Valea Lotrului, funcționează aproape la capacitate maximă. Oferta este diversificată, incluzând hoteluri, pensiuni și cabane turistice, atât în stațiune, cât și în apropierea domeniului schiabil. De asemenea, zona beneficiază de spații de cazare situate chiar la baza pârtiilor, un avantaj important pentru turiștii care doresc acces rapid la instalațiile de transport pe cablu.

Comparativ cu perioada sărbătorilor de iarnă, când fluxul de vizitatori a fost deja unul ridicat, vacanța de schi a adus un număr și mai mare de turiști. Familiile cu copii, grupurile de tineri și pasionații de schi din întreaga țară au ales Voineasa ca destinație principală, atrași de combinația dintre peisajele montane, aerul curat și condițiile bune pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Pentru a face față cererii ridicate, turiștii au început să se orienteze și către localitățile din apropiere. Mălaia și Brezoi au devenit alternative viabile de cazare, contribuind la extinderea capacității de primire a zonei. Această redistribuire a turiștilor a permis menținerea unui echilibru și a redus riscul de supraaglomerare în stațiunea principală, fără a afecta experiența de vacanță.

În ceea ce privește stratul de zăpadă, măsurătorile recente indică valori cuprinse între 60 și 70 de centimetri în zona superioară a pârtiilor, cu o consistență bună și la altitudini mai joase. Aceste condiții permit desfășurarea optimă a activităților sportive și contribuie la menținerea calității traseelor de schi pe toată durata zilei.

