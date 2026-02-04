Acasă » Știri » (P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

De: Alina Drăgan 04/02/2026 | 12:06
București, 4 februarie 2026. Cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, SANADOR reafirmă importanța abordării moderne, multidisciplinare, în îngrijirea pacienților oncologici – o abordare care pune în centru nu boala, ci omul, parcursul său medical și calitatea vieții. În oncologia modernă, performanța medicală înseamnă coordonare, expertiză integrată și acces la tehnologii avansate, toate reunite într-un model de îngrijire centrat pe pacient.

„La SANADOR, credem că fiecare pacient oncologic trebuie să aibă acces la cele mai moderne investigații și tratamente, la standarde internaționale, chiar aici, în România. De aceea, investim constant în tehnologii de vârf și în dezvoltarea unor echipe medicale multidisciplinare, astfel încât pacienții să poată beneficia de diagnostic avansat, decizii medicale corecte și tratamente personalizate, fără a fi nevoiți să caute soluții în afara țării. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm pe termen lung și pentru care am creat și dezvoltăm continuu, de opt ani, Centrul Oncologic SANADOR”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director general SANADOR.

Managementul integrat al pacientului cu cancer

Cancerul este o afecțiune complexă, care necesită mai mult decât intervenții punctuale. Abordarea multidisciplinară reprezintă standardul oncologiei moderne, iar deciziile terapeutice trebuie luate în mod coordonat, de comisia oncologică multidisciplinară (Tumor Board), unde medici din specialități diferite analizează fiecare caz în parte și stabilesc cea mai potrivită strategie de diagnostic și tratament. Această colaborare strânsă permite nu doar creșterea șanselor de supraviețuire, ci și menținerea unei calități cât mai bune a vieții pacienților.

De opt ani, Centrul Oncologic SANADOR asigură managementul integrat al pacientului cu cancer, oferind un parcurs medical complet, de la diagnostic avansat la tratament și monitorizare, totul sub același acoperiș. Pacienții beneficiază de investigații imagistice performante, evaluări histopatologice, imunohistochimice și genetice avansate, esențiale pentru stabilirea unui diagnostic precis și pentru personalizarea tratamentului.

Tratamentul pacienților cu cancer beneficiază de accesul la chirurgia oncologică de înaltă performanță din cadrul Spitalului Clinic SANADOR, realizată în condiții de maximă siguranță, cu tehnologii moderne și echipe chirurgicale cu experiență vastă, cu ajutorul singurei Secții ATI de categoria I, cu competențe extinse, din sistemul medical privat din România. Integrarea serviciilor chirurgicale cu oncologia medicală, radioterapia și investigațiile de laborator avansate permite o abordare coerentă și eficientă a fiecărui caz, adaptată nevoilor reale ale pacientului.

Empatie și compasiune

Dincolo de performanța medicală, prevenția și educația pentru sănătate constituie pași esențiali de urmat, în special în contextul în care, în România, cancerul este adesea diagnosticat tardiv. De asemenea, screeningul oncologic salvează vieți prin șansa stabilirii unui diagnostic precoce.

Îngrijirea centrată pe pacient înseamnă, la SANADOR, respect pentru parcursul individual, comunicare deschisă, decizii medicale asumate și sprijin continuu. Empatia și compasiunea merg mână în mână cu rigoarea științifică și performanța medicală, într-un model de îngrijire care își propune nu doar tratarea bolii, ci și susținerea pacientului pe termen lung.

Despre SANADOR

Înființat în 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București. Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România care asigură o gamă complexă de servicii medicale, inclusiv chirurgie majoră, cu sprijinul Secției ATI de nivelul I, chirurgie cardiovasculară minim invazivă în primul bloc operator complet digitalizat din România și în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe de înaltă performanță, dar și urgențe medicale și chirurgicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe adulți și copii, primul din sistemul medical privat, cu imagistică nonstop, 26 de linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe.

Tags:

