Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze

Începând cu 1 martie 2026, Automobile Dacia SA inițiază un program de concedieri voluntare. Cu alte cuvinte, sute de angajații sunt așteptați să plece de bunăvoie din firmă, decizia lor fiind recompensată cu sume care pot ajunge până la 50.000 de euro.

La începutul anului 2026, Dacia se pregătește de un val de concedieri voluntare, care ar putea aduce reducerea numărului de angajați cu până la 900 de persoane. În schimbul unor pachete financiare atractive, sute de angajați sunt așteptați să își prezinte demisia.

Val de demisii voluntare la Dacia

Într-un context economic și industrial în continuă schimbare, Automobile Dacia SA va începe un amplu proces de reducere a personalului. Sute de angajați sunt așteptați să își prezinte demisia de bunăvoie, decizie pentru care vor fi răsplătiți cu diverse sume. În funcție de vechimea în companie și de funcție, sumele vor începe de la 25.000 de lei net + salariul al zi. Această sumă este acordată angajaților cu o vechime de maxim doi ani.

„Echipa de negociere a sindicatului intră la masa discuțiilor cu obiectivul clar de a proteja și promova interesele membrilor, într-un context economic și industrial în continuă schimbare”, anunță reprezentanții sindicatelor din Automobile Dacia.

Pentru angajații cu o vechime în companie între doi și patru ani, sumele urcă la 63.000 de lei. Angajații cu patru până la opt ani de vechime vor primi 113.000 de lei.

În cazul angajaților cu o vechime între 8 și 12 ani, pechetele financiare cresc semnificativ: 137.000 de lei. Pentru o vechime între 12 și 16 ani vor încasa 167.000 de lei.

Angajații care lucrează de peste 16 ani în compania Dacia vor încasa 210.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro)+ salariul la zi. Însă recompense nu sunt cele mai mari. Persoanele care o dobândit boli profesionale sau invalidități pe durata contractului de muncă vor încasa aproximativ 50.000 de euro.

