Acasă » Știri » „EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45

„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 12:37
EXCLUSIV RAPID - înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube - ProSport de la ora 16:45

După 3-0 la Sibiu și cu 9 puncte, din 12 posibile, acumulate în 2026, rapidiștii nu concep să nu câștige derby-ul cu Petrolul de vineri seară. Îl ascultăm pe Costel Gâlcă și discutăm cu Sergiu Radu și cu voi despre golul senzațional marcat de Grameni și despre evoluția lui Petrilă & Co.

Fostul atacant e campion cu Rapid în 1999, sub comanda lui Mircea Lucescu, și așteaptă de la Gâlcă și băieții lui să aducă un nou trofeu în Giulești. Discutăm și despre prestația atacanților în acest sezon, de la Koljic și Baroan la Jambor și Paraschiv. Vă așteptăm alături de noi de la ora 16:45, în direct pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Știri
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Știri
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Adevarul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la ...
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze
Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze
Vezi toate știrile
×