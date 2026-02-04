Țeapa pe care Oase și Maria, de la Power Couple, au încasat-o! Cum au reușit să rămână fără avansul plătit pentru casă

Oase și partenera sa Maria formează un cuplu de mulți ani, iar acum își testează relația la Power Couple. Cei doi se bucură de o poveste de dragoste frumoasă și se pregătesc să facă pasul cel mare. Au vrut să își achiziționeze și o casă împreună, însă în loc de locuința visurilor s-au ales cu o țeapă. Ce s-a întâmplat?

Oase și Maria Pitică sunt unul dintre cuplurile curajoase ce au acceptat în acest an provocarea Power Couple. Cei doi și-au dorit să își testeze relația, dar să se și bucure din plin de experiență. Recent, aceștia au povestit în cadrul emisiunii de la Antena 1 cum au reușit să piardă banii pe care îi dăduseră pentru avansul unei case.

Țeapa pe care Oase și Maria, de la Power Couple, au încasat-o

Oase și Maria formează un cuplu de mai bine de șase ani, iar relația lor este cât se poate de sudată. Se pregătesc să facă pasul cel mare, iar înainte de asta s-au gândit să își achiziționeze și o locuință împreună. Au plătit chiar și avansul de 3.000 de euro. Însă, în cele din urmă au rămas și fără casă și fără bani.

Mai exact, se pare că deși plătiseră avansul, cei doi s-au răzgândit și nu au mai cumpărat locuința. Însă, chiar dacă au pierdut banii, Oase și Maria nu s-au descurajat și încă sunt în căutarea casei perfecte pentru ei.

Oase și Maria Pitică, la Power Couple

Oase și partenera lui se numără printre cuplurile de curajoși care au acceptat provocarea Power Couple în acest an. Cei doi și-au dorit experiența, iar obiectivul principal pentru ei nu este câștigul, ci distracția.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu. Să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a declarat Oase.

După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat

Zmărăndescu, amenințat de nevastă cu divorțul chiar în timpul filmărilor Power Couple de la Antena 1

Foto: Social media