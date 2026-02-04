Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”

Fanii lui Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”

04/02/2026
Sursa foto: Profimedia

Celebra Cher, o legendă a muzicii americane, provoacă îngrijorare în rândul fanilor săi, care se tem că artista ar fi foarte aproape de finalul carierei sale de cântăreață.

Totul vine după ultima apariție a acesteia la Saturday Night Live, când Cher a făcut playback, ceea ce i-a făcut pe telespectatori să susțină că vocea cântăreței este epuizată și că aceasta nu va mai putea niciodată să cânte live, scrie Radar Online.

Recentul moment al divei în vârstă de 79 de ani ca invitată a emisiunii, pentru prima dată de la debutul său din 1987, ar fi trebuit să fie un moment triumfător, dar s-a transformat rapid într-o situație jenantă din cauza faptului că făcea playback, ceea ce a fost foarte ușor de observat, scrie sursa citată. Iar participarea sa la show a stârnit atât îngrijorare, cât și critici.

Internauții au comentat că artista nici măcar nu a făcut prea mare efort pentru a se preface că interpretează live și s-au întrebat dacă multipla câștigătoare a Premiului Grammy mai are faimoasele calități vocale care au făcut-o un superstar.

Cariera lui Cher, aproape de final?

Potrivit unei surse, persoane apropiate artistei se întreabă același lucru.

„Adevărul este că se chinuie să își mențină vocea live așa cum o făcea înainte, pur și simplu nu se poate nega acest lucru. Oamenii din jurul ei se tem că anii de turnee non-stop, nopțile pierdute și viața grea și-au pus amprenta pe vocea ei și pur și simplu nu își mai poate reveni”, a declarat o sursă apropiată artistei.

Acum mai bine de doi ani, Cher și-a lansat primul album de sărbători, Christmas, și s-a lăudat că medicul i-a spus că are „corzile vocale ale unei fete de 25 de ani”, în ciuda vârstei înaintate.

„Adică, uite, de obicei nu ai o voce prea grozavă la 77 de ani, nu? Dar se pare că mulți dintre noi experimentăm un fel de renaștere. Nu știu ce este. Răzbunarea bătrânilor”, a exclamat ea la acea vreme.

Însă lucrurile par să se fi schimbat dramatic, deoarece experții din industrie spun că Cher se bazează din ce în ce mai mult pe playback pentru a masca uzura vocii sale.

„Acum își pierde respirația mult mai ușor și se chinuie să cânte melodii cu care nu avea probleme înainte. Este evident că pur și simplu nu mai are vocea de altădată”, a spus o altă sursă.

Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

Cher i-a dat ultimatum iubitului ei cu 40 de ani mai tânăr: căsătorie sau adio

