Cher i-a dat ultimatum iubitului ei cu 40 de ani mai tânăr: căsătorie sau adio

De: Daniel Matei 21/12/2025 | 22:50
Îndrăgostită nebunește, Cher își dorește un singur lucru pentru ziua în care va împlini 80 de ani: o verighetă de la iubitul ei, producătorul muzical Alexander „AE” Edwards, scrie presa americană.

O nuntă cu iubitul ei, cu patru decenii mai tânăr decât cântăreața, ar fi cadoul de zi de naștere ideal al lui Cher, care va împlini 80 de ani pe 20 mai, dezvăluie RadarOnline.com.

„Chiar recent i-a spus cât de mult i-ar plăcea să se căsătorească la sau înainte de a împlini 80 de ani, ceea ce ar fi o modalitate perfectă de a sărbători evenimentul important. Își pot uni viețile mult mai ușor odată ce vor fi soț și soție”, a declarat o sursă apropiată de cântăreață i de iubitul acesteia.

Și, deși Edwards, în vârstă de 39 de ani, este în general mai timid, se pare că acesta a știut exact ce și când să spună pentru a o convinge pe Cher că este partenerul ideal pentru ea.

„A reușit să se strecoare din conversația despre căsătorie încă de când a apărut. Dacă Cher ar fi obținut ce voia, ar fi fugit chiar de la început, dar el a vrut să pună o frână și i-a spus că nu este nevoie să oficializeze lucrurile”, a declarat sursa.

Cher vrea să se căsătorească înainte să împlinească 80 de ani

În timp ce un reprezentant al lui Cher a insistat că nu este adevărat că ea insistă să se căsătorească sau că Edwards este precaut în privința angajamentelor de acest gen, sursa a subliniat că Cher își asumă responsabilitatea și nu este dispusă să-i ofere iubitului ei nicio opțiune. Practic, artista i-a dat un ultimatum mai tânărului său partener.

„Dacă el nu își asumă responsabilitatea și nu se căsătorește, ea se va gândi foarte serios să pună capăt acestei situații. Și aceasta este o modalitate sigură de a-i atrage atenția”, a explicat sursa.

Într-un interviu recent la CBS Mornings, artista a vorbit deschis despre sentimentele ei:

„Știi, îmbătrânești, dar spiritul rămâne tânăr. Îl iubesc pur și simplu. Cred că e frumos și extrem de talentat.”

Cher, cunoscută pentru hituri precum „If I Could Turn Back Time” și pentru roluri memorabile în filme ca „Moonstruck”, a fost căsătorită de două ori, cu Sonny Bono și Gregg Allman. Acum, la aproape 80 de ani, își trăiește o nouă poveste de dragoste, fără să se lase influențată de opiniile publicului.

Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar

Cher a dat din casă: de ce preferă bărbați mai tineri decât ea. Artista de 77 de ani se iubește cu un bărbat de 38 de ani

