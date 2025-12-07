Acasă » Știri » Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar

Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar

De: David Ioan 07/12/2025 | 16:21
Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar
Cher, mireasă la 80 de ani. foto: Shutterstock
Cher, una dintre cele mai mari legende ale muzicii și cinematografiei, se pregătește să facă din nou pasul spre altar. Artista, care va împlini 80 de ani în luna mai, consideră această aniversare momentul ideal pentru a-și oficializa relația cu Alexander Edwards, producător muzical cu patru decenii mai tânăr.

Cei doi s-au cunoscut în 2022, la Paris Fashion Week, iar de atunci au devenit inseparabili, apărând împreună la numeroase evenimente mondene și împărtășind pasiunea pentru modă și socializare.

Cher, mireasă la 80 de ani

„Și-a propus să meargă la altar cu el în preajma aniversării sale din mai. Consideră împlinirea a 80 de ani drept momentul ideal pentru a-și oficializa relația. Cher nu ține cont de diferența de vârstă, iar amândoi sunt pregătiți să se dedice unul altuia a declarat” o sursă apropiată pentru The Mirror.

Cher şi Alexander Edwards se pregătesc de nuntă. foto: Shutterstock

Într-un interviu recent la CBS Mornings, artista a vorbit deschis despre sentimentele ei:

„Știi, îmbătrânești, dar spiritul rămâne tânăr. Îl iubesc pur și simplu. Cred că e frumos și extrem de talentat.”

Întrebată despre criticile legate de diferența de vârstă de 40 de ani, Cher a răspuns:

„Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi. Noi doar ne bucurăm de fiecare moment.”

Cher, cunoscută pentru hituri precum „If I Could Turn Back Time” și pentru roluri memorabile în filme ca „Moonstruck”, a fost căsătorită de două ori, cu Sonny Bono și Gregg Allman. Acum, la aproape 80 de ani, își trăiește o nouă poveste de dragoste, fără să se lase influențată de opiniile publicului.

Iubitul divei pop, mai tânăr cu patru decenii

Artista a mărturisit că îi place să petreacă timp cu fiul lui Alexander, Slash, în vârstă de șase ani, pe care acesta îl are din relația cu Amber Rose.

„Obișnuiam să spun: Doamne, dă-mi un copil mic și un bărbat”, a povestit Cher, adăugând că a primit „exact” ce și-a dorit. Ea îl descrie pe copil ca fiind „deștept, amuzant și o încântare”.

În ultimii ani, Cher și Alexander au fost văzuți împreună la numeroase evenimente pline de glamour, afișând o complicitate evidentă. Edwards locuiește alături de artistă în impresionantul conac din Malibu, o reședință de 13.000 de metri pătrați construită în stil Renaștere italiană, care reflectă statutul și rafinamentul divei.

Cher demonstrează încă o dată că dragostea nu are vârstă și că fericirea se trăiește după propriile reguli. Relația cu Alexander Edwards, începută discret și transformată într-o poveste intens mediatizată, pare să fie pentru ea un nou capitol plin de energie și pasiune.

