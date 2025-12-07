Noi detalii în cazul accidentului suferit de membrii trupei Pindu. Solistul Hrista Lupci, la un pas de tragedie!

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă după-amiază pe drumul național DN 22/E87, între Constanța și Tulcea, în apropierea localității Mihai Viteazu. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16:30, când un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Accidentul a provocat pagube materiale semnificative autoturismului implicat. Vehiculul a rămas avariat pe carosabil, fiind nevoie de intervenția echipajelor specializate pentru a fi ridicat și pentru a nu obstrucționa traficul în zonă. Din fericire, nu au fost implicate alte autoturisme, iar traficul pe DN 22/E87 a fost temporar îngreunat doar pe perioada intervenției.

Autoritățile au transmis că, în urma verificărilor preliminare, conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a pierdut controlul direcției de mers din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. În urma accidentului, doi bărbați, inclusiv solistul formației Pindu, au suferit traumatisme toracice și suspiciuni de leziuni la nivelul coloanei vertebrale. Ambii au fost conștienți la sosirea echipajelor de intervenție și au fost transportați de urgență la spital pentru investigații suplimentare.

În consecință, autoritățile au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar permisul de conducere era valabil la momentul producerii accidentului.

„La data de 6 decembrie 2025, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Babadag – Compartimentul Rutier au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 22/E87, în dreptul kilometrului 238. Din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 53 de ani, care conducea un autoturism pe direcția Constanța – Tulcea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și a unui pasager aflat pe bancheta din spate a autoturismului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, acesta deținând permis de conducere valabil. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.”, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea.

La fața locului au intervenit rapid echipaje SAJ de tip B2 și SMURD, care au acordat primul ajutor și au stabilizat starea celor doi răniți înainte de transportul la spital. Vehiculul implicat în accident a suferit avarii semnificative și a blocat temporar traficul până la ridicarea lui.

