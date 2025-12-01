Cum arată mormântul Jasminei, tânăra care a murit în accidentul din București. Ce au făcut prietenii pentru ea

Durere fără margini în București, acolo unde Jasmina, tânăra de 20 de ani care și-a pierdut viața în tragicul accident rutier, a fost condusă pe ultimul drum. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o s-au adunat pentru a-i spune „adio”, în cadrul unei ceremonii încărcate de suferință. Imaginile surprinse la înmormântare sunt unele dureroase.

Rudele și prietenii Jasminei au trecut prin momente cutremurătoare, marcate de durere profundă. După accidentul violent care i-a curmat viața, apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu și au condus-o pe ultimul drum. Mormântul tinerei a fost acoperit de flori și coroane, fiecare dintre ele reprezentând un mesaj de dragoste și dor.

Prietenii fetei au făcut un gest simbolic, menit să păstreze vie memoria ei. Mai exact, ei au purtat tricouri albe imprimate cu chipul Jasminei și au adus baloane albe, pe care le-au ținut în mâini pe tot parcursul ceremoniei.

Accidentul în care și-a pierdut viața a avut loc în urmă cu doar câteva zile. Jasmina se afla într-un autoturism împreună cu o prietenă, iar aceasta ar fi pierdut controlul volanului, izbindu-se de un stâlp. Deși prietena ei a supraviețuit, pentru Jasmina medicii nu au mai putut face nimic.

Ce mesaj a publicat mama Jasminei

În mijlocul durerii, mama tinerei a găsit puterea de a transmite un mesaj sfâșietor, în memoria fiicei ei. În casa Jasminei au fost așezate fotografii cu ea, toate înrămate, ca o formă de a-i onora amintirea. Cuvintele mamei exprimă dragostea profundă și dorul infinit:

”Mami te va iubi mereu, dincolo de timp, dincolo de lume. Ești o parte din sufletul meu și vei rămâne mereu. Mă rog la Bunul Dumnezeu să ne aducă împreună când va fi momentul. Până atunci, trăiești în inima mea!”, este mesajul publicat de mama Jasminei.

