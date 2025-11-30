Stefanie, o influenceriță de 32 de ani, a fost dată dispărută în urmă cu 6 zile. Cum a fost găsită

Sfârșit tragic pentru o celebră influenceriță. Stefanie, în vârstă de 32 de ani, a fost dată dispărută în data de 23 noiembrie. Oamenii legi au căutat-o neîncetat, iar după 6 zile au găsit-o. Din păcate, influencerița a fost găsită moartă, într-o pădure. Trupul femeii era ascuns într-o valiză, iar acum iubitul ei a mărturisit crima.

Influencerița austriacă Stefanie P., de 32 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic. Aceasta a fost dată dispărută în urmă cu șase zile și a fost găsită moartă, sâmbătă, într-o pădure din Slovenia. Potrivit presei interanționale, trupul tinerei era ascuns într-o valiză.

Fostul iubit al femeii, un sloven de 31 de ani, deja reținut cu câteva zile în urmă, a mărturisit crima după ore întregi de interogatoriu din partea anchetatorilor austrieci. De asemenea, el a dat și indicațiile despre locul în care a fost ascuns trupul neînsuflețit.

Ultimele ore din viața lui Stefanie

Poliția din Maribor a confirmat că tânăra a fost descoperită într-o pădure din apropiere de Majšperk, o comună mică din Slovenia. Ucigașul i-a pus trupul neînsuflețit într-o valiză, iar poliția suspectează că tânăra de 32 de ani a murit prin strangulare.

„Ofițerii din Maribor au examinat deja locul faptei; judecătorul de serviciu și procurorul de serviciu au fost prezenți”, se arată în raportul sloven.

Principalul suspect, fotul iubit al femeii, a fost arestat luni, după ce și-a incendiat mașina în parcarea cazinoului Mond, în încercarea de a distruge probe. La acel moment, influencerița din Graz era deja dată dispărută.

Potrivit primelor informații, cu o noapte înainte să dispară Stefanie a petrecut într-un club din centrul Grazului. Fostul iubit a fost și el prezent dar, cel puțin în interiorul clubului, nu a avut contact cu tânăra.

Ultimul semn de viață dat de Stefanie a fost în dimineața în care s-a întors de club. Aceasta i-a trimis un mesaj unei prietene, în care îi spunea că: „Un ciudat este în casa scărilor”. Ulterior, la doar câteva ore, când tânăra nu a apărut la o ședință foto, alarma a fost dată.

Fotograful a început să o caute și l-a contactat pe fostul partener al influenceriței. Bărbatul i-a deschis apartamentul, dar presupusul ucigaș s-a comportat ciudat, iar pe pantofii lui s-au observat urme de sânge.

Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile

Cutremur în showbiz! Două vedete își țin relația ”cu beneficii” ascunsă de ani de zile: ”Este obsedat de ea!”