Stefanie, o influenceriță de 32 de ani, a fost dată dispărută în urmă cu 6 zile. Cum a fost găsită

De: Alina Drăgan 30/11/2025 | 14:29
Ultimele ore din viața lui Stefanie /Foto: Instagram

Sfârșit tragic pentru o celebră influenceriță. Stefanie, în vârstă de 32 de ani, a fost dată dispărută în data de 23 noiembrie. Oamenii legi au căutat-o neîncetat, iar după 6 zile au găsit-o. Din păcate, influencerița a fost găsită moartă, într-o pădure. Trupul femeii era ascuns într-o valiză, iar acum iubitul ei a mărturisit crima.

Influencerița austriacă Stefanie P., de 32 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic. Aceasta a fost dată dispărută în urmă cu șase zile și a fost găsită moartă, sâmbătă, într-o pădure din Slovenia. Potrivit presei interanționale, trupul tinerei era ascuns într-o valiză.

Fostul iubit al femeii, un sloven de 31 de ani, deja reținut cu câteva zile în urmă, a mărturisit crima după ore întregi de interogatoriu din partea anchetatorilor austrieci. De asemenea, el a dat și indicațiile despre locul în care a fost ascuns trupul neînsuflețit.

Ultimele ore din viața lui Stefanie

Poliția din Maribor a confirmat că tânăra a fost descoperită într-o pădure din apropiere de Majšperk, o comună mică din Slovenia. Ucigașul i-a pus trupul neînsuflețit într-o valiză, iar poliția suspectează că tânăra de 32 de ani a murit prin strangulare.

„Ofițerii din Maribor au examinat deja locul faptei; judecătorul de serviciu și procurorul de serviciu au fost prezenți”, se arată în raportul sloven.

Principalul suspect, fotul iubit al femeii, a fost arestat luni, după ce și-a incendiat mașina în parcarea cazinoului Mond, în încercarea de a distruge probe. La acel moment, influencerița din Graz era deja dată dispărută.

Potrivit primelor informații, cu o noapte înainte să dispară Stefanie a petrecut într-un club din centrul Grazului. Fostul iubit a fost și el prezent dar, cel puțin în interiorul clubului, nu a avut contact cu tânăra.

Ultimul semn de viață dat de Stefanie a fost în dimineața în care s-a întors de club. Aceasta i-a trimis un mesaj unei prietene, în care îi spunea că: „Un ciudat este în casa scărilor”. Ulterior, la doar câteva ore, când tânăra nu a apărut la o ședință foto, alarma a fost dată.

Fotograful a început să o caute și l-a contactat pe fostul partener al influenceriței. Bărbatul i-a deschis apartamentul, dar presupusul ucigaș s-a comportat ciudat, iar pe pantofii lui s-au observat urme de sânge.

