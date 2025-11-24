Cutremur în showbiz! Două vedete își țin relația ”cu beneficii” ascunsă de ani de zile: ”Este obsedat de ea!”

Desi relațiile dintre vedetele de la Hollywood sunt destul de cunoscute, apar, totuși, și informații despre unele celebrități care au reușit să scape de ochii ageri ai curioșilor și să își țină legăturile amoroase ascunse.

Acesta pare a fi și cazul lui Kim Kardashian, care, potrivit Radar Online, ar avea o relație de multă vreme de tipul „prieteni cu beneficii” cu rapper-ul Drake.

Se zvonește că vedeta de reality show și Drake sunt împreună, cu intermitențe, de ani buni. Cei doi ar fi fost chiar și într-o vacanță pe Lacul Como, în Italia, vara trecută. Informația a fost făcută publică pentru prima dată în presă atunci când fanii au observat că cei doi au postat fotografii din aceeași vilă pe rețelele sociale.

Kim este divorțată de Kanye West de aproximativ cinci ani, în timp ce Drake a avut o relație recentă cu influencerița Johanna Leia în 2021.

„Drake a fost obsedat dintotdeauna de Kim”

Relația dintre cei doi nu este, însă, o surpriză uriașă la Hollywood, deși abia acum apar în presă informații mai detaliate.

Deși mulți sunt conștienți de aceste aventuri, relația a devenit recent mai serioasă, a relatat RadarOnline.

„Drake a fost obsedat de Kim dintotdeauna. Toată lumea știe că ea este motivul pentru care s-a mutat în Hidden Hills în 2012, pentru că voia să fie în cartierul ei. A jucat cartea prieteniei cu Kim mult timp și încă susține public că asta e tot ce sunt, dar toată lumea știe că sunt împreună de ani întregi, cu intermitențe”, a declarat o sursă care a preferat să rămână anonimă pentru pentru publicație.

Conform RadarOnline.com, Drake nu vrea ca relația sau cu Kardashian să fie mediatizată. „Este o situație perfectă pentru Drake, deoarece îi place ca oamenii să creadă că este singur, chiar și atunci când nu este, astfel încât să poată continua să fie un jucător”, potrivit unei surse. În același timp, Kim este de acord cu înțelegerea, deoarece poate evita orice probleme cu fostul său soț, Kanye West.

Sursa mai spune că lui Kardashian i-ar conveni de minune ca informația despre relația sa cu Drake să fie făcută publică, pentru că acest lucru ar scăpa-o de imaginea de femeie care nu este capabilă să mențină o relație. Cu toate acestea, fostul soț al acesteia, Kanye West, i-a creat probleme vedetei în trecut atunci când aceasta a încercat să aibă noi relații, motiv pentru care Kardashian se pare că preferă să țină totul în secret.

„Dacă nu ar fi fost Kanye și comportamentul lui dezordonat, ea l-ar împinge pe Drake să-și facă publică relația. Uitați-vă la coșmarul absolut pe care l-a dezlănțuit asupra lui Pete Davidson când s-au întâlnit. Pete s-a despărțit de ea pentru că se temea cu adevărat pentru siguranța lui”, adaugă sursa.

Drake și-a lansat recent cel de-al nouălea album de studio, Iceman, la care a lucrat o mare parte din ultimul an.

Pe lângă numeroasele sale afaceri, Kim apare în prezent în sezonul 7 al serialului The Kardashians, pe Hulu.

