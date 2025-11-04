Acasă » Știri » Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic

Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 11:45
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Kim Kardashian/Foto: Instagram
Kim Kardashian pregătește o nouă mișcare surprinzătoare în industria modei prin brandul său. Cea mai recentă colecție este inspirată de tendințele provocatoare și promite să redefinească conceptul de colanți pentru femei. Noua linie se concentrează pe croieli care evidențiază contururile corpului, atrăgând atenția asupra zonei feminine, într-un mod extrem de îndrăzneț și vizibil.

Colanții au fost deja comparați cu stiluri care au devenit iconice în cultura pop, iar această reinterpretare modernă aduce un element mai feminin și mai faccentuat, combinat cu funcționalitatea articolelor SKIMS. Aceștia sunt concepuți pentru a fi purtați ca piese de impact, menite să capteze privirile celor din jur.

Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume

Kim Kardashian pare pregătită să facă senzație pe piața modei cu cei mai îndrăzneți colanți din lume, concepuți să nu lase nimic la imaginație. Noul produs SKIMS pune accent pe contururile corpului și pe efectul vizual provocator, transformând colanții într-o piesă extrem de îndrăzneață și greu de ignorat, menită să atragă atenția atât în social media, cât și în stradă.

Kim Kardashian/Foto: Instagram

Industria modei a remarcat deja faptul că astfel de piese provocatoare devin rapid virale, mai ales în rândul consumatorilor care urmăresc trendurile prin platforme ca Instagram și TikTok. Prin acest tip de colanți, SKIMS reușește să creeze un mix între utilitate și îndrăzneală, oferind o abordare care combină confortul specific brandului cu estetica extremă.

Această lansare marchează o schimbare interesantă în strategiile de design pentru brandurile de lenjerie, haine pentru casă și sport, unde accentul se mută de la funcționalitate pură la expresivitate și impact vizual. Colanții devin astfel mai mult decât un articol vestimentar: sunt un instrument de stil și de autoafirmare.

×