Noua meserie a lui Kim Kardashian. În ce domeniu va profesa vedeta în vârstă de 45 de ani

După șase ani de studiu intens și un drum deloc convențional, Kim Kardashian este pe punctul de a-și îndeplini unul dintre cele mai ambițioase obiective: acela de a deveni avocat.

Vedeta în vârstă de 45 de ani a anunțat recent, în cadrul emisiunii The Graham Norton Show, că va ști în aproximativ două săptămâni dacă a promovat examenul de barou din California, ultimul pas care o desparte de statutul oficial de jurist calificat.

Kim Kardashian vrea să devină avocată

Pentru Kim Kardashian, acest parcurs a fost mai mult decât un simplu exercițiu intelectual. El a reprezentat o reconectare la rădăcinile familiei sale și la moștenirea lăsată de tatăl ei, Robert Kardashian, cunoscut pentru rolul său în celebra echipă de avocați care l-a apărat pe O.J. Simpson în anii ’90.

„Voi fi calificată peste două săptămâni. Sper să practic avocatura. Poate peste zece ani cred că voi renunța să mai fiu „Kim K.” și voi fi avocat pledant. Asta este ceea ce îmi doresc cu adevărat.”, a spus Kim în cadrul emisiunii TV.

În loc să urmeze calea clasică a facultății de drept, Kim a ales un program alternativ disponibil în statul California, Law Office Study Program. Acesta permite candidaților să se formeze sub îndrumarea directă a unor avocați sau judecători în activitate, fără a fi necesar să urmeze un program universitar tradițional.

În 2021, Kim a reușit să treacă de examenul intermediar cunoscut sub numele de „baby bar”, o etapă de triere pentru cei aflați în primul an al programului.

În luna iulie 2025, Kardashian a susținut examenul complet de barou din California, unul dintre cele mai dificile din Statele Unite. Chiar dacă rezultatele nu au fost încă publicate, vedeta a declarat că se simte încrezătoare și pregătită pentru următorul pas.

Kim Kardashian a dezvăluit că va deveni oficial avocat calificat în două săptămâni după ce a terminat programul de studiu al Cabinetului de Avocat de șase ani.

Kim Kardashian se iubește în secret cu un cântăreț celebru. Cum a început totul

Kim Kardashian, criticată pentru ținuta fiicei sale! Cum a apărut North West, la 12 ani, în vizita familiei la Roma. “E prea …”