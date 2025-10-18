Kim Kardashian se iubește în secret cu un cântăreț celebru. Cum a început totul

După divorțul de Kanye West în 2021, Kim Kardashian nu și-a pus pe pauza situația amoroasă. A avut o relație cu Odell Beckham Jr. care s-a sfârșit în 2024, iar acum a pus ochii pe un mare artist. Influencerița a încercat să fie cât mai discretă cu viața personală, însă a fost dată de gol de apropiați. Bărbatul pe care a pus ochii este o personalitate celebră din SUA cu câțiva ani mai tânăr.

Kim Kardashian a început discret o nouă relație cu rapperul Post Malone în vârstă de 30 de ani. Presa americană afirmă că cei doi s-au întâlnit pentru prima dată anul acesta, atunci când Kardashian l-a ales personal pe artist să fie imaginea celei mai recente campanii SKIMS pentru bărbați, inspirată de tematica „camouflage”. Surse apropiate lor descriu legătura dintre ei ca fiind inițial o prietenie lejeră, care s-a transformat treptat într-o conexiune mai jucăușă și sinceră.

Ședința foto SKIMS l-a surprins pe Post Malone în contexte relaxate și rustice, când a fost nevoit să taie lemne, călărind și pozând în boxeri, ceea ce a stârnit speculații printre fani. Persoanele din anturajul lor spun că influencerița a fost cucerită de naturalețea, bunătatea și umorul cântărețului, diferite de experiențele sale trecute cu parteneri celebri preocupați de luminile reflectoarelor.

„Kim nu încetează să vorbească despre el. Kim a fost cu adevărat surprinsă de cât de autentic este Austin. Le spune oamenilor că e amuzant, bun și complet nepăsător față de lumea celebrităților – și asta este un aspect esențial care o atrage. Are un farmec brut, nefinisat, total diferit de bărbații cu care s-a întâlnit până acum.”, spunea o sursă apropiată a lui Kim Kardashian.

Kim Kardahian și Post Malone încearcă să fie discreți cu relația lor

Post Malone a încheiat recent o relație cu stilista Christy Lee, iar Kardashian este singură de la despărțirea de jucătorul NFL Odell Beckham Jr., în aprilie 2024. Cei doi discută despre întâlniri în afara muncii, cu planuri ca artistul să viziteze Los Angeles, iar influencerița să meargă la ferma lui din Utah. Ei se apropie prin provocările legate de creșterea copiilor, ambii fiind părinți care gestionează viața publică pentru că și rapperul este implicat într-un proces de custodie pentru fiica sa de trei ani.

Travis Barker, soțul lui Kourtney Kardashian și apropiat al lui Malone, ar fi susținut relația încă de la început, oferindu-i influenceriței încredere. Totuși, Kim Kardashian pare să meargă cu pași măsurați și nu e încă pregătită să facă relația publică.

