E însărcinată! Fosta concurentă de la Mireasa și soțul ei vor deveni părinți pentru a doua oară

Fericire mare în familia Claudiei Shik! Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 2, va deveni mamă din nou și este în culmea bucuriei. Bruneta a împărtășit cu familia sa vestea cea mare, într-o zi extrem de importantă pentru ea.

Claudia Shik trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, alături de soțul și de băiețelul lor. Fosta concurentă de la Mireasa s-a căsătorit cu alesul inimii sale în anul 2023, la doar câteva luni după ce a devenit mamă pentru prima oară. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acum vor deveni părinți pentru a doua oară. Bruneta este în culmea fericirii și a anunțat vestea cea mare chiar de ziua ei de naștere.

Fosta concurentă de la Mireasa și soțul ei, părinți pentru a doua oară

Bruneta a mărturisit că se simte cea mai fericită femeie și, de ziua ei, a creat un moment deosebit pentru a le da vestea cea mare soțului și fiului ei. Vedeta a precizat că cea mai mare dorință a ei a fost să primească un nou membru în familie și așa s-a și întâmplat.

”Ziua mea a început atât de frumos, cu îmbrățișările lui Elyas și ale soțului meu, care îmi cântau „La mulți ani!”🥳 Eu eram așa de fericită și voiam să le spun, dar m-am abținut, mi-a fost așa de greu.😥Am creat un moment pentru ei de ziua mea, căci cel mai frumos cadou 🎁 eu l-am primit de la Dumnezeu, când mă trezesc și sunt sănătoasă, am familia lângă mine, e darul pe care îl primesc zi de zi de la Dumnezeu! 🙏minunile există, mi-am dorit ca de ziua mea să primesc vestea unui nou membru al familiei noastre! Dumnezeu există, căci s-a întâmplat! ❤️🙏”, a declarat Claudia Shik, pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la Mireasa și soțul ei au avut parte de o nuntă superbă. Aceștia au petrecut alături de cele mai importante persoane din viața lor, iar distracția a ținut până în zorii zilei.

”Petrecerea a fost foarte frumoasă, toată lumea s-a distrat până dimineață. Sorina Ceugea a cântat. Tuturor le-a plăcut dansul nostru, noi nu ne așteptam să ne iasă atât de bine într-un timp atât de scurt. Am repetat doar cinci ore pentru acest dans, a intrat și Elyas în coregrafia noastră. Finalul a fost spectaculos. A fost peste așteptările noastre întreaga petrecere. Soțul a fost în extaz, i-a plăcut foarte mult”, a declarat Claudia Shik, la Spynews.ro.

