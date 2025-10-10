S-au despărțit după o lună de relație! Concurenții de la Mireasa au fost dați de gol de un detaliu

Dian și Costina de la Mireasa s-au despărțit după doar o lună de relație! Primele speculații despre separarea celor doi au apărut recent, după ce fanii cuplului au observat un detaliu pe rețelele sociale. Aceștia au șters fotografiile în doi, lucru care a atras imediat atenția cu privire la o ruptură în relație.

Fosta concurentă de la Mireasa a transmis în urmă cu câteva zile un mesaj dureros în care ar fi dat de înțeles că este dezamăgită, dar nu a dat detalii referitoare la relația ei cu Dian. Povestea de dragoste dintre cei doi părea să fie desprinsă din basme. După ce au plecat din emisiune, cei doi erau mai fericiți ca niciodată, dar destinul a avut alte planuri pentru ei.

Dian și Costina de la Mireasa s-au despărțit

Costina și Dian au format primul cuplu din sezonul 12 al emisiunii, însă relația lor s-a terminat rapid. Cei doi s-au despărțit după o lună. Atât Dian, cât și Costina au șters fotografiile în care apăreau împreună, iar de atunci susținătorii cuplului și-au pus întrebarea dacă cei doi s-au despărțit.

Dian a postat un videoclip pe rețelele sociale în care se afla la volan, vizibil supărat. Pe ecran a apărut o frază neobișnuită care a alimentat speculațiile că cei doi s-au despărțit.

„Utilizator negăsit. Nu sunt fericit, dar îmi găsesc liniștea printre fiarele astea, nu printre oameni”.

După câteva zile în care fanii cuplului au vrut să afle care este, de fapt, adevărul, Dian a răspuns la câteva dintre comentariile legate de Costina. Unul dintre fani i-a transmis un mesaj în care l-a încurajat, spunându-i că viața merge mai departe și că nu trebuie să își piardă speranța. Reacția lui Dian nu a întârziat să apară.

„N-are de ales, o fac eu să meargă mai bine de atât”, a fost unul dintre comentariile lui Dian.

Fostul concurent a confirmat că nu mai formează un cuplu cu fosta parteneră, după ce într-un alt comentariu a spus că nu a pierdut nimic. Aceasta nu a dat foarte multe detalii despre separare, dar a dat de înțeles că nu mai formează un cuplu. Mai mult decât atât, Costina și-a închis conturile de Instagram și TikTok.

„Tu crezi că am pierdut ceva?”, a mai scris Dian în mediul online.

