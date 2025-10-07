Acasă » Știri » S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag

De: Mirela Loșniță 07/10/2025 | 10:42
Foto: Facebook / Raluca Preda
Raluca Preda este una dintre cele mai carismatice prezentatoare TV. Aceasta a ajuns cunoscută publicului larg, după ce a devenit finalista sezonului 6 a emisiunii Mireasa. Raluca Preda și-a găsit jumătatea în cadrul acestui show și a reușit să ajungă în sufletele telespectatorilor.

După terminarea sezonului, aceasta a decis să rămână în televiziune și a devenit gazda emisiunii Mireasa, Direct din culise, apoi a deschis un nou capitol „Mireasa. Capriciile iubirii”. Raluca Preda s-a înscris la emisiunea Mireasa și a devenit concurentă. Tânăra în vârstă de 34 de ani a ajuns până în marea finală și și-a găsit jumătatea, pe Alex Ungureanu. Cei doi s-au căsătorit în finala show-ului “Mireasa” și după doar opt luni de mariaj și-au spus adio.

Raluca Preda s-a despărțit oficial de fostul soț

Prezentatoarea a mărturisit că i-a fost foarte greu după divorț, dar nu a vrut să lase acest lucru să îi afecteze parcursul profesional. De asemenea, vedeta a mai precizat că imediat după despărțire zâmbetul îi era ca o mască, dar cu timpul a reușit să iasă din această situație neplăcută. Deși a fost extrem de dureros, Raluca susține că această experiență a făcut-o și mai puternică, mai încrezătoare și pe deplin recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-a învățat.

Vedeta a recunoscut că divorțul a fost cea mai grea decizie din viața ei. Aceasta susține că a intrat în relația cu fostul soț cu dorința sinceră de a-și întemeia o familie și de a avea copii, dar destinul a avut alte planuri pentru ea.

“Până să particip la „Mireasa” nu eram obișnuită cu expunerea. Aveam câteva sute de urmăritori și postam doar poze din vacanțe sau ținute, ținând cont că îmi place foarte mult moda. Viața mea personală nu fusese niciodată publică. În momentul în care am intrat în emisiune și am format un cuplu foarte îndrăgit, am înțeles că oamenii își doresc să vadă evoluția noastră și, pentru o perioadă, am împărtășit cu ei detalii din povestea pe care o trăiam. Din păcate, evoluția ca și cuplu s-a concretizat cu un divorț, după doar opt luni de căsătorie. Evident că am fost dezamăgită și îndurerată, mă întrebam: „De ce eu?”. Însă am decis să nu îmi plâng de milă. Mi-am dat seama că sunt oameni care trec prin situații mult mai grele, mai ales atunci când vine vorba despre sănătate. Am ales să cred că tot ce nu mă doboară, mă face mai puternică!

A fost, totuși, greu. M-am trezit singură într-un oraș în care nu cunoșteam pe nimeni. Divorțul a fost și un restart pentru mine. Mi-am cumpărat un apartament în Corbeanca, o mașină și am mers înainte cu jobul și cu cariera, fără să las viața personală să-mi afecteze parcursul profesional. Sigur că, la început, zâmbetul era ca o mască, dar cu timpul a devenit real. Noi am rămas în relații bune după divorț și am decis să mai încercăm, pentru că am considerat că orice om merită o a doua șansă. Astfel am continuat să mai formăm un cuplu timp de aproape doi ani. Însă anul acesta, pe 1 aprilie, am decis să punem definitiv punct relației. Nu a fost ușor, dar acum mă simt bine, împăcată și recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-am învățat.

Decizia de a divorța a fost cea mai grea din viața mea, pentru că eu am intrat în căsnicie cu dorința sinceră de a-mi întemeia o familie și de a avea copii. Credeam că mariajul va fi pentru totdeauna. Însă, atunci când am realizat că drumurile noastre sunt diferite și că nu putem construi în aceeași direcție, am înțeles că cea mai bună alegere pentru amândoi era să mergem pe drumuri separate. A fost dureros, dar experiența asta m-a făcut mai puternică. Am învățat că unii oameni apar în viața noastră pentru a ne oferi lecții, iar alții vin să ne vindece. Din tot ce am trăit, am înțeles că trebuie să ne ascultăm intuiția, pe care eu o consider îngerul nostru păzitor, și să nu ne lăsăm influențați de părerile celor din jur. Nimeni nu știe ce simțim cu adevărat și ce se întâmplă în sufletul nostru!

Un alt lucru pe care l-am învățat este că timpul este cel mai prețios dar pe care îl putem oferi. Dacă simțim încă de la început că un lucru nu merge, că valorile și principiile sunt diferite, cel mai sănătos este să nu pierdem luni sau ani luptând pentru ceva sortit să se destrame. Mai bine alegem să fim alături de persoana potrivită, cu care lucrurile curg firesc și natural. Știu că pentru mulți oameni divorțul pare un eșec sau un stigmat. Eu nu îl văd așa. Din contră, cred că tocmai faptul că am trecut și prin fericire, dar și prin dezamăgire, construcție și destrămare, mă face să fiu mult mai conștientă de ce înseamnă cu adevărat o relație și ce îmi doresc pentru viitor. Astăzi știu că divorțul nu m-a definit ca pe cineva care a pierdut, ci ca pe cineva care a câștigat claritate, forță și încredere în propria intuiție”, a spus Raluca Preda pentru Libertatea.

Raluca Preda, despre rolul de prezentatoare a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii: „Nu am îndrăznit să visez”

