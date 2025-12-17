Acasă » Știri » „Assassin’s Creed” revine din umbră! Netflix pregătește serialul care vrea să repare eșecul filmului și să cucerească fanii jocului

De: Paul Hangerli 17/12/2025 | 23:30
După o tentativă cinematografică care nu a reușit să ridice franciza la nivelul așteptărilor, „Assassin’s Creed” primește o nouă șansă, de această dată sub forma unui serial live-action produs de Netflix. Cu o distribuție în formare, o poveste amplă și promisiunea unor epoci istorice spectaculoase, platforma de streaming pariază pe revanșa uneia dintre cele mai iubite serii de jocuri din lume.

De la joc video-legendar la serial Netflix

Franciza „Assassin’s Creed”, creată de Ubisoft și vândută în peste 230 de milioane de exemplare la nivel global, intră oficial într-o nouă etapă. Netflix a confirmat că serialul live-action avansează rapid, iar distribuția începe să capete contur. După ce actorii Toby Wallace și Lola Petticrew au fost anunțați în rolurile principale, producția a atras un nou nume important: actorul britanic Zachary Hart, cunoscut din serialul „Slow Horses” și drama „Masters of the Air”. Deși detaliile despre personajele interpretate rămân strict secrete, Netflix descrie serialul ca un thriller intens, construit în jurul războiului clandestin dintre două facțiuni rivale: Templierii, care urmăresc controlul total asupra omenirii, și Asasinii, apărătorii liberului arbitru și ai libertății individuale.

Un element esențial al jocurilor va fi păstrat și în serial: salturile în timp, între epoci istorice diferite. Surse apropiate producției indică faptul că acțiunea ar putea fi plasată, cel puțin parțial, într-un decor complet nou pentru franciză – Roma Antică – un cadru care promite intrigi politice, confruntări spectaculoase și o atmosferă opulentă, specifică stilului „Assassin’s Creed”. Serialul face parte dintr-un acord amplu semnat în 2020 între Netflix și Ubisoft, iar la cârmă se află showrunnerii Roberto Patino și David Wiener.

Miza este uriașă, mai ales după eșecul adaptării cinematografice din 2016, regizată de Justin Kurzel și avându-l pe Michael Fassbender în rol principal. Filmul a avut un buget de aproximativ 125 de milioane de dolari, dar a încasat doar 241 de milioane la nivel global, sub așteptările Ubisoft, iar reacțiile fanilor au fost dezamăgitoare, ceea ce a dus la anularea unei continuări. De această dată, Netflix pare hotărât să repare greșelile trecutului, oferind mai mult spațiu pentru dezvoltarea personajelor și o poveste fidelă spiritului jocurilor.

Filmările serialului „Assassin’s Creed” sunt programate să înceapă în Italia, cel mai probabil în cursul anului 2026, țara urmând să fie și principalul decor al producției. În aceste condiții, lansarea serialului este estimată pentru 2027, cel mai devreme. Până atunci, interesul fanilor este deja alimentat de noile informații despre distribuție și de promisiunea unei adaptări care să transforme, în sfârșit, universul „Assassin’s Creed” într-un succes major pe micul ecran.

