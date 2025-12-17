Acasă » Exclusiv » Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu

Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu

De: Veronica Mavrodin 17/12/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Toto Dumitrescu a scăpat de arestul la domiciliu, dar rămâne sub control judiciar după incidentul rutier din Primăverii. CANCAN.RO a aflat la ce eveniment ar putea participa fiul lui Ilie Dumitrescu, după o lungă absență din viața publică. 

Fiul celebrului Ilie Dumitrescu, Toto, a ieșit din arestul la domiciliu de mai bine de o lună. Pe 6 noiembrie, instanța a respins propunerea de prelungire a arestului la domiciliu și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Decizia vine la câteva luni după incidentul rutier provocat de actor, în care o tânără de 23 de ani a ajuns la spital, iar alte trei mașini au fost avariate.

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un incident rutier în cartierul Primăverii. În timp ce conducea un SUV Mercedes, acesta s-a izbit de un Audi A6 condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital, iar alte trei autoturisme au fost avariate. Deși impactul nu i-a aparținut direct, fuga de la locul accidentului a ridicat imediat suspiciuni. Polițiștii l-au găsit ulterior într-un apartament care nu-i aparținea și în care au intrat cu mandat.

La Brigada Rutieră, Toto a fost testat cu alcooltest și drugtest, rezultatele arătând prezența substanțelor interzise, confirmată și de testele de la Medicina Legală. Actorul a susținut însă că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului. Ulterior, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au dispus arestul la domiciliu.

Toto Dumitrescu rămâne liber, dar sub supraveghere strictă: trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat, să anunțe orice schimbare de domiciliu, să respecte programul de supraveghere la secția de poliție și să nu părăsească România fără aprobarea instanței. Nerespectarea acestor obligații poate conduce la reimpunerea arestului la domiciliu sau chiar la arest preventiv.

Prima ieșire publică: premiera filmului în care joacă

CANCAN.RO a aflat și care ar putea fi prima ieșire „oficială” a lui Toto Dumitrescu. Actor de meserie, cât timp el își ispășea pedeapsa în casă, colegii lui lucrau la montajul lungmetrajului filmat înainte ca acesta să aibă probleme cu legea.

Toto Dumitrescu îi moștenește șarmul și carisma tatălui celebru
FOTO: Instagram

Filmul în care Toto are un rol secundar se numește „În pielea mea”  și va avea premiera de gală pe 10 februarie 2026, unde, evident, sunt invitați toți actorii implicați în proiect. 

Lungmetrajul este o comedie plină de situații absurde, rivalități amuzante și întrebări incomode, cu  actorii Oana Gherman, Vlad Gherman, Alexandra Răduță și Gabriel Vatavu în rolurile principale.

Cupluri de actori și prieteni joacă filmul de comedie roluri surprinzătoare

Oana și Vlad Gherman, cunoscuți pentru rolurile lor din seriale TV, au acceptat provocarea filmului „În pielea mea”, regizat de Paul Decu și două roluri surprinzătoare.
Oana e o tânără corporatistă, pe nume Ema, care și-ar dori ca soțul ei (Sergiu Costache) să aibă mai multă inițiativă, iar Vlad este antrenor personal și coach, un tip care încearcă să fie mereu calm și să-și ajute iubita, Lăcrămioara  (Alexandra Răduță).
Aflați la debut în lungmetraj, Alexandra Răduță și Gabriel Vatavu, absolvenți UNATC și actori de comedie, aduc culoare filmului „În pielea mea” care se va vedea în cinematografe din 10 februarie.
Alexandra e o farmacistă germofobă, sensibilă și vulnerabilă (Lăcrămioara), iar Gabriel este Gigi, un tip dintr-o bucată, taximetrist, căruia îi plac lucrurile simple, îndrăgostit de iubita lui Georgiana (Ioana State) și fan înfocat al echipei FC Botoșani.
Actorii Azaleea Necula și George Tănase formează un cuplu amuzat: Didi și Bitză, o influeceriță de beauty  și un tip cu capul în nori.
Cele patru cupluri din film decid, fiecare, să intre în rolurile partenerilor pentru o zi.  Distracția se complică și scoate la lumină adevăruri incomode și tensiuni ascunse.

Din distribuția filmului mai fac parte: Ioana Ginghină, Ionut Achivoaie, Mihai Găinușă, Cătălin Coșarcă, Daria Jane. 

VEZI ȘI: Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul

NU RATA: Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier
Exclusiv
Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Exclusiv
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta
Adevarul
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista ...
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista să se schimbe pentru totdeauna
Horoscop 18 decembrie 2025. Zodia care își pierde răbdarea din cauza stresului
Horoscop 18 decembrie 2025. Zodia care își pierde răbdarea din cauza stresului
Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles. Va participa la ședința Consiliului European ...
Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles. Va participa la ședința Consiliului European care vizează Ucraina
„Assassin’s Creed” revine din umbră! Netflix pregătește serialul care vrea să repare eșecul ...
„Assassin’s Creed” revine din umbră! Netflix pregătește serialul care vrea să repare eșecul filmului și să cucerească fanii jocului
Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier
Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier
Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu ...
Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu exploziv!
Vezi toate știrile
×