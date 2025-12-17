Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu a scăpat de arestul la domiciliu, dar rămâne sub control judiciar după incidentul rutier din Primăverii. CANCAN.RO a aflat la ce eveniment ar putea participa fiul lui Ilie Dumitrescu, după o lungă absență din viața publică.

Fiul celebrului Ilie Dumitrescu, Toto, a ieșit din arestul la domiciliu de mai bine de o lună. Pe 6 noiembrie, instanța a respins propunerea de prelungire a arestului la domiciliu și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Decizia vine la câteva luni după incidentul rutier provocat de actor, în care o tânără de 23 de ani a ajuns la spital, iar alte trei mașini au fost avariate.

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un incident rutier în cartierul Primăverii. În timp ce conducea un SUV Mercedes, acesta s-a izbit de un Audi A6 condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital, iar alte trei autoturisme au fost avariate. Deși impactul nu i-a aparținut direct, fuga de la locul accidentului a ridicat imediat suspiciuni. Polițiștii l-au găsit ulterior într-un apartament care nu-i aparținea și în care au intrat cu mandat.

La Brigada Rutieră, Toto a fost testat cu alcooltest și drugtest, rezultatele arătând prezența substanțelor interzise, confirmată și de testele de la Medicina Legală. Actorul a susținut însă că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului. Ulterior, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au dispus arestul la domiciliu.

Toto Dumitrescu rămâne liber, dar sub supraveghere strictă: trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat, să anunțe orice schimbare de domiciliu, să respecte programul de supraveghere la secția de poliție și să nu părăsească România fără aprobarea instanței. Nerespectarea acestor obligații poate conduce la reimpunerea arestului la domiciliu sau chiar la arest preventiv.

Prima ieșire publică: premiera filmului în care joacă

CANCAN.RO a aflat și care ar putea fi prima ieșire „oficială” a lui Toto Dumitrescu. Actor de meserie, cât timp el își ispășea pedeapsa în casă, colegii lui lucrau la montajul lungmetrajului filmat înainte ca acesta să aibă probleme cu legea.

Filmul în care Toto are un rol secundar se numește „În pielea mea” și va avea premiera de gală pe 10 februarie 2026, unde, evident, sunt invitați toți actorii implicați în proiect.

Lungmetrajul este o comedie plină de situații absurde, rivalități amuzante și întrebări incomode, cu actorii Oana Gherman, Vlad Gherman, Alexandra Răduță și Gabriel Vatavu în rolurile principale.

Cupluri de actori și prieteni joacă filmul de comedie roluri surprinzătoare

Oana și Vlad Gherman, cunoscuți pentru rolurile lor din seriale TV, au acceptat provocarea filmului „În pielea mea”, regizat de Paul Decu și două roluri surprinzătoare.

Oana e o tânără corporatistă, pe nume Ema, care și-ar dori ca soțul ei (Sergiu Costache) să aibă mai multă inițiativă, iar Vlad este antrenor personal și coach, un tip care încearcă să fie mereu calm și să-și ajute iubita, Lăcrămioara (Alexandra Răduță).

Aflați la debut în lungmetraj, Alexandra Răduță și Gabriel Vatavu, absolvenți UNATC și actori de comedie, aduc culoare filmului „În pielea mea” care se va vedea în cinematografe din 10 februarie.

Alexandra e o farmacistă germofobă, sensibilă și vulnerabilă (Lăcrămioara), iar Gabriel este Gigi, un tip dintr-o bucată, taximetrist, căruia îi plac lucrurile simple, îndrăgostit de iubita lui Georgiana (Ioana State) și fan înfocat al echipei FC Botoșani.

Actorii Azaleea Necula și George Tănase formează un cuplu amuzat: Didi și Bitză, o influeceriță de beauty și un tip cu capul în nori.

Cele patru cupluri din film decid, fiecare, să intre în rolurile partenerilor pentru o zi. Distracția se complică și scoate la lumină adevăruri incomode și tensiuni ascunse.

Din distribuția filmului mai fac parte: Ioana Ginghină, Ionut Achivoaie, Mihai Găinușă, Cătălin Coșarcă, Daria Jane.

