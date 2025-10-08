Acasă » Exclusiv » Arestul la domiciliu a fost doar începutul: o nouă bombă zguduie familia lui Ilie Dumitrescu! Secretul uriaş ascuns de iubita lui Toto a ieşit la iveală

Arestul la domiciliu a fost doar începutul: o nouă bombă zguduie familia lui Ilie Dumitrescu! Secretul uriaş ascuns de iubita lui Toto a ieşit la iveală

De: Keva Iosif 08/10/2025 | 23:40
Fuga lui Toto Dumitrescu de la locul accidentului, pe 14 septembrie, și rezultatul pozitiv la drugtest, cele care l-au trimis în arest la domiciliu, nu sunt singurele probleme ale fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. CANCAN.RO a aflat că actorul este la cuțite cu mama sa și a făcut tot posibilul să nu mai locuiască sub același acoperiș cu ea, după ce judecătorii i-au impus asta. Dar adevărata bombă vine de la iubita lui, care se afla în mașină în momentul accidentului, și care i-a dat viața peste cap cu o veste-șoc!

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu a provocat un incident rutier în cartierul Primăverii. În timp ce conducea un SUV Mercedes, acesta s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital, în timp ce alte trei mașini au fost avariate. Deși impactul nu i-a aparținut direct, fuga de la locul accidentului a ridicat imediat suspiciuni. Polițiștii l-au găsit ulterior într-un apartament care nu-i aparținea și în care au intrat cu mandat.

La Brigada Rutieră, Toto a fost testat cu alcooltest și drugtest, rezultatele arătând prezența cocainei, confirmată și de testele de la Medicina Legală. Actorul a susținut însă că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului. Ulterior, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis arestul la domiciliu.

Însă domiciliul stabilit de instanță s-a transformat rapid într-o sursă de conflicte. Potrivit datelor obținute de CANCAN.RO, Toto nu vrea să mai locuiască cu mama sa și a cerut să fie mutat într-un apartament al mătușii sale, invocând trei motive majore: certurile constante cu mama, faptul că repetițiile sale de actorie “terorizează” familia și… un al treilea motiv incredibil.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, se află în arest la domiciliu. sursă foto: Instagram

”În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune”, se arată în cererea obținută de CANCAN.RO.

Secretul uriaș al iubitei lui Toto iese la iveală

Dar adevărata bombă a venit de la iubita lui Toto, care era în mașină în momentul accidentului. Aceasta nu doar că s-a contrazis în declarații în fața polițiștilor, dar a ascuns un secret uriaș: este însărcinată!

Aceasta a devenit al treilea motiv invocat de actor pentru a locui separat de mama sa, chiar cu iubita însărcinată, deși inițial statutul de martor nu-i permitea să stea cu partenerul ei.

Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”, a transmis avocatul lui Toto Dumitrescu.

Și se pare că judecătorii au admis cererea chiar și fără vreo probă în acest caz.

În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”.

