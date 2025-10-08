Arestul la domiciliu a fost doar începutul: o nouă bombă zguduie familia lui Ilie Dumitrescu! Secretul uriaş ascuns de iubita lui Toto a ieşit la iveală

Fuga lui Toto Dumitrescu de la locul accidentului, pe 14 septembrie, și rezultatul pozitiv la drugtest, cele care l-au trimis în arest la domiciliu, nu sunt singurele probleme ale fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. CANCAN.RO a aflat că actorul este la cuțite cu mama sa și a făcut tot posibilul să nu mai locuiască sub același acoperiș cu ea, după ce judecătorii i-au impus asta. Dar adevărata bombă vine de la iubita lui, care se afla în mașină în momentul accidentului, și care i-a dat viața peste cap cu o veste-șoc!

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu a provocat un incident rutier în cartierul Primăverii. În timp ce conducea un SUV Mercedes, acesta s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital, în timp ce alte trei mașini au fost avariate. Deși impactul nu i-a aparținut direct, fuga de la locul accidentului a ridicat imediat suspiciuni. Polițiștii l-au găsit ulterior într-un apartament care nu-i aparținea și în care au intrat cu mandat.

La Brigada Rutieră, Toto a fost testat cu alcooltest și drugtest, rezultatele arătând prezența cocainei, confirmată și de testele de la Medicina Legală. Actorul a susținut însă că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului. Ulterior, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis arestul la domiciliu.

Însă domiciliul stabilit de instanță s-a transformat rapid într-o sursă de conflicte. Potrivit datelor obținute de CANCAN.RO, Toto nu vrea să mai locuiască cu mama sa și a cerut să fie mutat într-un apartament al mătușii sale, invocând trei motive majore: certurile constante cu mama, faptul că repetițiile sale de actorie “terorizează” familia și… un al treilea motiv incredibil.

”În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune”, se arată în cererea obținută de CANCAN.RO.

Secretul uriaș al iubitei lui Toto iese la iveală

Dar adevărata bombă a venit de la iubita lui Toto, care era în mașină în momentul accidentului. Aceasta nu doar că s-a contrazis în declarații în fața polițiștilor, dar a ascuns un secret uriaș: este însărcinată!

Aceasta a devenit al treilea motiv invocat de actor pentru a locui separat de mama sa, chiar cu iubita însărcinată, deși inițial statutul de martor nu-i permitea să stea cu partenerul ei.

”Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”, a transmis avocatul lui Toto Dumitrescu.

Și se pare că judecătorii au admis cererea chiar și fără vreo probă în acest caz.

”În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”.

