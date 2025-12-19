Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne de întrebare

Moartea Ștefaniei Szabo, doctorița găsită fără viață pe 28 octombrie în camera de gardă a Spitalului de Urgență din Buzău, continuă să lase în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri. Avea doar 37 de ani, iar dispariția ei fulgerătoare a zguduit nu doar lumea medicală, ci și pe cei care au cunoscut-o ca om.

Autopsia a spulberat una dintre primele ipoteze vehiculate, cea a unui AVC. Medicii legiști au stabilit că Ștefania s-a stins din viață după ce plămânii ei au rămas fără aer, însă modul în care s-a ajuns la această situație rămâne, deocamdată, un mister. Oboseala extremă nu este, în mod obișnuit, o explicație pentru o astfel de cauză, motiv pentru care ancheta este în continuare deschisă.

Pe 1 noiembrie, Ștefania Szabo a fost condusă pe ultimul drum și înmormântată în cimitirul Tudor Vladimirescu din București, orașul ei natal, aici unde locuiesc mama și fratele său. De atunci, locul ei de veci a devenit unul dintre cele mai îngrijite din cimitir – un semn tăcut al dorului și al iubirii celor rămași în urmă.

Potrivit surselor CANCAN.RO, mormântul este vizitat des de tineri care i-au fost prieteni, de mama ei, prezentă aproape în fiecare duminică, și de fratele său, care vine chiar mai des. Fapt ce scoate la iveală că între ei a existat o legătură puternică și au fost o familie unită.

Pelerinaj la mormântul Ștefaniei Szabo

Dar printre aceste vizite discrete, a apărut și o prezență mai puțin așteptată: fostul soț al Ștefaniei! Cei doi au divorțat cu scandal și se aflau inclusiv într-un proces legat de împărțirea bunurilor. Cu toate acestea, după moartea ei, bărbatul a început să vină la mormânt.

„Este o prezență discretă. A adus flori și a stat lângă cavoul ei minute bune. Am aflat că este fostul ei soț. Mama ei vine aproape în fiecare duminică, fratele vine și mai des… cred că au avut o relație foarte frumoasă, foarte apropiată”, a declarat pentru CANCAN.RO un angajat al cimitirului.

Gestul bărbatului ridică întrebări și stârnește emoții contradictorii: regret, dor sau poate o împăcare târzie, imposibilă cât timp Ștefania Szabo era în viață?!

Dincolo de mistere și detalii care încă se cer lămurite, rămâne imaginea unei femei care și-a trăit viața pentru ceilalți.

Colegii ei au transmis un mesaj sfâșietor, care o descrie așa cum a fost cunoscută de pacienți și de cei din jur:

„Dr. Ștefania Szabo a fost un medic dedicat, plin de empatie și dăruire, pasionat de profesia sa, mereu cu un zâmbet cald și o vorbă bună pentru pacienți și colegi. Deși tânără, a reușit să se remarce prin profesionalismul și devotamentul său. Pierderea sa lasă un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o – colegi, pacienți, prieteni și familie”.

