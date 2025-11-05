Acasă » Exclusiv » Avea sufletul sfâșiat! Fostul soț al Ștefaniei Szabo avea o viață dublă!!? Era chiar vecina ei… 

De: Keva Iosif 05/11/2025 | 14:23
Ștefania Szabo și-a dat afară din casă fostul soț și l-a amenințat că va da foc lucrurilor rămase, după luni de conflicte. Surpriza absolută: bărbatul avea deja probleme cu prima lui soție și locuia pe aceeași stradă cu Ștefania, iar la doar o lună după divorț s-ar fi recăsătorit pentru a treia oară!

După moartea subită a doctoriței Ștefania Szabo continuă să iasă la suprafață detalii incredibile despre viața ei personală, care par s-o fi consumat extrem de mult. Divorțul nu era singura problemă care a dărâmat-o, ci ce s-a întâmplat înainte de el mai ales. Scandalurile cu fostul soț au început încă de anul trecut când au discutat pentru prima dată despre divorț. Spre finalul anului s-au împăcat, dar nu a durat mult și Ștefania a pus piciorul în prag.

Ea a fost cea care l-a dat afară din casă pe partener și nici nu a mai vrut să audă de el, pesemne că ceva grav se întâmplase. Atât de grav, încât l-a amenințat că dă foc lucrurilor care i-au rămas în urmă.

CANCAN.RO are detalii noi despre fostul ei soț, care se pare că mai purta un ”război” și cu altă femeie din viața lui. O altă fostă soție! Cu toate aceste detalii ne dăm seama că Ștefania Szabo trăise o poveste complicată de dragoste…

Revenind, prima soție a ofițerului, de care divorțase înainte să o cunoască pe doctoriță, încerca să obțină de la el mai mulți bani pentru întreținerea celor doi copii pe care îi au împreună! Proces care durează de trei ani deja…

Fostele neveste erau vecine!

Cu această ocazie a ieșit la iveală și faptul că ofițerul era în incapacitate de muncă, pensionat, însă cu venituri din alte activități, potrivit unor date de la dosarul de majorare a pensiei.

Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre pastilele pe care medicul le lua /Foto: Facebook

Dispune emiterea unei adrese către către #### DE PENSII SECTORIALĂ A M.A.I pentru a se comunica cuantumul actual al pensiei pentru incapacitate de muncă, aşa cum a fost majorat cu 26,65% conform legii ######## începând cu 01.09.2024 şi actualizat cu 13,8% începând cu 01.01.2025 respectiv către #### #####, pentru a se comunica veniturile realizate de pârât din jocurile de noroc începând cu 01.01.2023 la zi şi comunicarea veniturilor realizate de către acesta din urmă în calitate de asociat şi administrator la SC ### ######## ####### S.R.L”.

Așadar, ofițerul nu doar că avea ”răfuieli” și cu o altă femeie, dar mai surprinzător de atât este că, din informațiile noastre… ea locuia pe aceeași stradă cu Ștefania!

Apropiații doctoriției susțin că după circa o lună de când a divorțat de Ștefania, bărbatul s-ar fi recăsătorit pentru a treia oară!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

 

 

