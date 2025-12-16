Acasă » Exclusiv » ”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine

”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine

De: Delina Filip 16/12/2025 | 23:40
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Vloggerul Zbir este urmărit de milioane de oameni pe toate rețelele de socializare și are câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro pe lună din online și campanii de promovare. Nu este de mirare că își permite cam orice lux la care alții poate doar visează. Are un garaj impresionant, acolo unde tronează bijuterii pe patru roți care de care mai interesante. Cea mai recentă achiziție a sa constă într-un Ferarri SF90, cea mai rapidă mașină din lume. Are 986 de cai putere, iar pentru vlogger a venit la fix:  jumătate de milion de euro de adrenalină pură. CANCAN.RO a surprins primele imagini cu super mașina vloggerului. Dar poate Zbir să controleze cei aproape 1000 de cai putere?! Vă spunem doar atât, a fost nevoie de asistență! 

Nici bine nu a „intrat” cu mașina în țară, că Zbir i-a și făcut „botezul” noii sale bijuterii și a scos-o pe străzile din Capitală. Vorbim despre cel mai rapid model de Ferarri, SF90 Stradale, unul dintre cele mai râvnite supercaruri din lume. O astfel de mașină pornește de la aproximativ 450.000 de euro, dar cu configurații, dotări și pachete speciale, prețul final poate depăși ușor 500.000 de euro. Este un supercar plug-in hybrid, fiind totodată cea mai rapidă mașină din lume la bordul căreia tronează 986 de cai putere. Și când ai o astfel de mașină, te porți cu mănuși! Iată de ce spunem asta.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Vloggerul Zbir și-a scos bijuteria de jumătate de milion de euro pe străzile Capitalei

Zilele acestea, în zona Băneasa, vloggerul Andrei Zbir, care are peste 1,5 milioane de abonați pe Youtube, și-a scos noua bijuterie pe străzile din Capitală. Nu era singur, ci și-a luat un prieten cu el, vorba aceea: Când ai o super mașină nouă vrei să împărtășești bucuria cu cei apropiați. Dar, băieții nu erau doar la distracție, ci și la treabă, căci aghiotantul lui Zbir avea la el lavaliere, cameră și toate cele necesare unui vlog reușit.

Amicul lui s-a dat jos din mașină pentru a-l ghida să parcheze
Amicul lui s-a dat jos din mașină pentru a-l ghida să parcheze

I-a pus probleme parcarea, dar a avut noroc cu amicul lui

După ce au terminat de filmat, cei doi au ajuns în apropierea unui restaurant celebru. Au găsit rapid loc de parcare, dar când să execute manevrele de parcare, Andrei Zbir s-a cam împotmolit. A avut nevoie de asistență pentru a se asigura că noua lui jucărie nu suferă nici măcar o zgârietură. Așadar, amicul lui s-a dat jos din mașină și l-a ghidat pe Zbir: Dăi, dăi, că e loc!

A aruncat și el o privire să vadă că totul e în regulă
A aruncat și el o privire să vadă că totul e în regulă

Remarcăm că avea loc să parcheze și un tir acolo, dar înțelegem, când ai o mașină nouă și șmecheră, vrei să își iei toate măsurile de precauție, chiar dacă acele măsuri stau în un metru în față și unul în spate. Sau în cazul lui doi metri în față și un prieten care să te ghideze, deși un astfel de model nu vine fără senzori de parcare. Dar nu vrem să fim cârcotași, dimpotrivă, apreciem oamenii care au grijă de lucrurile lor, într-o perioadă în care consumerismul este la cote maxime.

 

Yeeey, parcare corectă! Bine, Zbir
Yeeey, parcare corectă! Bine, Zbir

 

CITEȘTE ȘI: E clar! Zbir vrea să îl întreacă pe Selly la cașcaval! Cu ce idee a mai venit vloggerul cu cele mai scumpe mașini? Și-a implicat și iubita!

ACCESEAZĂ ȘI: Zbir, cel mai în vogă youtuber român a spus lucrurilor pe nume: garaj de peste 500.000 € și investiții record! I-am aflat „soldul”: „În bancă am…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Exclusiv
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la…
Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini
Exclusiv
Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară ...
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a ...
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit ...
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat ...
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat sfârșit din istoria serialului
Vezi toate știrile
×