”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine

Vloggerul Zbir este urmărit de milioane de oameni pe toate rețelele de socializare și are câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro pe lună din online și campanii de promovare. Nu este de mirare că își permite cam orice lux la care alții poate doar visează. Are un garaj impresionant, acolo unde tronează bijuterii pe patru roți care de care mai interesante. Cea mai recentă achiziție a sa constă într-un Ferarri SF90, cea mai rapidă mașină din lume. Are 986 de cai putere, iar pentru vlogger a venit la fix: jumătate de milion de euro de adrenalină pură. CANCAN.RO a surprins primele imagini cu super mașina vloggerului. Dar poate Zbir să controleze cei aproape 1000 de cai putere?! Vă spunem doar atât, a fost nevoie de asistență!

Nici bine nu a „intrat” cu mașina în țară, că Zbir i-a și făcut „botezul” noii sale bijuterii și a scos-o pe străzile din Capitală. Vorbim despre cel mai rapid model de Ferarri, SF90 Stradale, unul dintre cele mai râvnite supercaruri din lume. O astfel de mașină pornește de la aproximativ 450.000 de euro, dar cu configurații, dotări și pachete speciale, prețul final poate depăși ușor 500.000 de euro. Este un supercar plug-in hybrid, fiind totodată cea mai rapidă mașină din lume la bordul căreia tronează 986 de cai putere. Și când ai o astfel de mașină, te porți cu mănuși! Iată de ce spunem asta.

Vloggerul Zbir și-a scos bijuteria de jumătate de milion de euro pe străzile Capitalei

Zilele acestea, în zona Băneasa, vloggerul Andrei Zbir, care are peste 1,5 milioane de abonați pe Youtube, și-a scos noua bijuterie pe străzile din Capitală. Nu era singur, ci și-a luat un prieten cu el, vorba aceea: Când ai o super mașină nouă vrei să împărtășești bucuria cu cei apropiați. Dar, băieții nu erau doar la distracție, ci și la treabă, căci aghiotantul lui Zbir avea la el lavaliere, cameră și toate cele necesare unui vlog reușit.

I-a pus probleme parcarea, dar a avut noroc cu amicul lui

După ce au terminat de filmat, cei doi au ajuns în apropierea unui restaurant celebru. Au găsit rapid loc de parcare, dar când să execute manevrele de parcare, Andrei Zbir s-a cam împotmolit. A avut nevoie de asistență pentru a se asigura că noua lui jucărie nu suferă nici măcar o zgârietură. Așadar, amicul lui s-a dat jos din mașină și l-a ghidat pe Zbir: Dăi, dăi, că e loc!

Remarcăm că avea loc să parcheze și un tir acolo, dar înțelegem, când ai o mașină nouă și șmecheră, vrei să își iei toate măsurile de precauție, chiar dacă acele măsuri stau în un metru în față și unul în spate. Sau în cazul lui doi metri în față și un prieten care să te ghideze, deși un astfel de model nu vine fără senzori de parcare. Dar nu vrem să fim cârcotași, dimpotrivă, apreciem oamenii care au grijă de lucrurile lor, într-o perioadă în care consumerismul este la cote maxime.

