Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare

De: Keva Iosif 16/12/2025 | 23:20
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Rodica Stănoiu (86 de ani) a fost deshumată astăzi, după ce procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă, în urma unor articole de presă publicate de CANCAN.RO și strictsecret.ro, bazate pe declarațiile celor care au cunoscut-o îndeaproape pe fosta ministră a Justiției. Ancheta a fost declanșată după ce au apărut informații tulburătoare despre circumstanțele decesului: Rodica Stănoiu a fost îngropată fără slujbă religioasă și fără autopsie, deși, potrivit sesizărilor, ar fi avut lovituri pe corp și ar fi ajuns într-o stare de subnutriție la spital.

Dosarul este deschis in rem (se cercetează fapta), iar anchetatorii analizează inclusiv ipoteza unei ucideri din culpă. În paralel, este verificată și posibila accesare ilegală a unui sistem informatic, suspiciune care ar avea legătură cu situația financiară și dispariția unor documente importante ale fostei demnitare.

Viața ascunsă a Rodicăi Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr

CANCAN.RO a obținut noi detalii halucinante despre ultima parte a vieții Rodicăi Stănoiu, perioadă pe care aceasta ar fi trăit-o sub influența unui bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, devenit peste noapte iubitul ei.

Potrivit unor apropiați, în luna iulie a acestui an, Rodica Stănoiu a făcut o plângere la Poliție după ce a constatat că îi dispăruseră acte din locuință. Sursele noastre spun că documentele respective ar fi putut fi folosite pentru întocmirea unui eventual testament, fapt care ridică semne de întrebare serioase în contextul anchetei actuale.

Fosta ministră ar fi deținut mai multe titluri de stat, care reprezentau o parte importantă a averii sale. Apropiații susțin că, odată cu apropierea tot mai mare a iubitului mai tânăr, accesul Rodicăi Stănoiu la propriile resurse financiare ar fi fost limitat.

Se vorbește inclusiv despre faptul că bărbatul i-ar fi pus „sechestru” pe carduri și i-ar fi restricționat tabieturile. De ani de zile, Rodica Stănoiu obișnuia să închirieze, anual, o vilă la Nisa, unde se relaxa. Anul acesta, spun sursele, iubitul i-ar fi transmis sec că „nu mai sunt bani”.

Cu toate acestea, cei doi au ajuns într-o vacanță în Grecia, unde au stat la o nepoată a fostei ministre. Diferența mare de vârstă dintre Rodica Stănoiu și partenerul său ar fi șocat-o pe rudă. După întoarcerea în țară, susțin apropiații, Rodicăi Stănoiu i s-ar fi interzis să mai țină legătura cu nepoata respectivă.

Episod șocant pe Transfăgărășan: A încurajat-o să mângâie un urs

Un alt episod descris de martori ridică noi semne de întrebare. Într-o excursie pe Transfăgărășan, iubitul mai tânăr ar fi deschis geamul mașinii chiar în dreptul Rodicăi Stănoiu, spunându-i să „mângâie un urs” care se apropia de autoturism. Situația a fost considerată extrem de periculoasă și inexplicabilă de cei care au asistat la scenă.

Detalii noi ies la iveală și despre începutul relației. Potrivit unui apropiat, Rodica Stănoiu avea un ritual zilnic: mergea într-un parc din zona Băneasa pentru a-și face pașii și se așeza mereu pe aceeași bancă.

„Puișorul i-a vânat obiceiurile”, spune sursa. Într-o zi, bărbatul s-ar fi așezat intenționat pe banca ei pentru a intra în vorbă. Așa ar fi început relația, care a evoluat rapid într-o formă de acaparare totală.

Partenerul Rodică Stănoiu ar fi jurist de meserie
Partenerul Rodică Stănoiu ar fi jurist de meserie

După ce s-a mutat în casa Rodicăi Stănoiu, iubitul mai tânăr ar fi luat decizii radicale: i-ar fi îndepărtat atât șoferul, cât și menajera, spunând că de curățenie se va ocupa mama lui.

Toate aceste detalii sunt acum analizate de procurori, iar deshumarea și necropsia urmează să stabilească dacă moartea Rodicăi Stănoiu a fost una naturală sau dacă există elemente care indică fapte mult mai grave.

Cazul fostei ministre, care părea inițial un deces discret, riscă să se transforme într-un dosar penal cu implicații majore, în care fiecare detaliu din ultimele luni de viață este pus sub lupa anchetatorilor.

