De: Keva Iosif 12/12/2025 | 19:06
L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr cu 50 ani) pare să fie beneficiarul vilelor din Nisa, Pipera și de la mare + al altor bunuri
Paparazii CANCAN.RO au pus ochii și aparatul pe omul momentului! Nimeni altul decât iubitul Rodică Stănoiu, despre care toată lumea vorbește după ce s-a aflat că a avut o relație cu fosta ministresă, deși între ei erau nu mai puțin de 50 de ani diferență! Curiozitatea oamenilor era maximă: ce a putut să-i aducă împreună? Răspunsurile încep să iasă la iveală și sunt incendiare!

Primul gest al bărbatului, după ce apele s-au mai liniștit, a fost cât se poate de pragmatic: să se ocupe, cel mai probabil, de succesiune. Paparazii CANCAN.RO l-au surprins lângă un notariat din Sectorul 3, dând telefoane peste telefoane, agitat, înainte de a intra. Prima vizită? Nimic spectaculos: a intrat cu mâinile goale și a ieșit tot cu mâinile goale.

Dar a doua apariție a fost cu adevărat spectaculoasă! Acesta a ieșit din notariat purtând un dosar stufos, care lasă impresia că a mers tocmai pentru a clarifica moștenirea Rodicăi Stănoiu.

Iubitul Rodicăi Stănoiu a avut zile pline pe la notar

Și nu e de mirare: averea fostei ministrese era impresionantă – case la Nisa, Pipera și Constanța, două mașini de lux, și conturi bancare despre care se știe că erau consistente.

Dosarul a ajuns cu el la Toyota Yaris-ul albastru în care se deplasa, iar el părea tot mai îngândurat, ca și cum greutatea situației îl apăsa. Parcursul zilei nu s-a încheiat aici: ulterior a făcut o oprire surpriză la Lidl, de unde a cumpărat o cutie de bomboane – probabil un gest discret de recunoștință pentru cineva care l-a ajutat. Cine știe când și cu ce ocazie.

Oricum ar fi, nu părea deloc confortabil. Se uita constant peste umăr, parcă simțind că este urmărit.

După cine se uită oare?

Rămâneți pe CANCAN.RO, pentru că la noapte vă așteaptă noi imagini exclusive și secrete incendiare.

Cum au arătat ultimele clipe din viața Rodică Stănoiu

Un apropiat al Rodicăi Stănoiu a rupt tăcerea pentru CANCAN.RO și a povestit detalii cutremurătoare despre ultimele luni din viața fostului ministru. Pentru că nimeni nu mai reușea să ia legătura cu ea, deși colegii o sunau insistent, unul dintre ei a decis să meargă personal la locuința acesteia. Ce a descoperit acolo l-a lăsat fără cuvinte, o situație de-a dreptul revoltătoare.

Magistratul Emilian Stănișor a povestit un episod halucinant: „Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău„, a declarat magistratul pentru CANCAN.RO.

