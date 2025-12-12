Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești.

Crăciun în Bulgaria 2025. Dacă planifici o vacanță la munte în perioada sărbătătorilor de iarnă, noi am pregătit TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești. Locațiile se află în cele mai frumoase, populare și apreciate stațiuni montane de la vecinii bulgari.

Bansko este cea mai mare și dezvoltată stațiune de ski din Bulgaria. Pârtii bine amenajate și întreținute, peisaj alpin superb, facilități premium și prețuri anccesibile. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care turiștii aleg să își petreacă aici sărbătorile de iarnă.

TOP 3 hoteluri din Bulgaria cu prețuri accesibile

Hotelul Green Life Bansko 4* este situat la poalele muntelui Pirin, aproape de Parcul Național Pirin din Bansko (patrimoniu UNESCO), la doar 900 de metri de cel mai apropiat teleski. Hotelul le oferă turiștilor transfer gratuit de la și/sau la aeroport, parcare privată, room service, două piscine (interior și exterior), bar și mic dejun. În apropiea locației se află numeroase supermarketuri și restaurante.

De asemenea, oaspeții se pot delecta într-un centru SPA cu piscină interioară, saună finlandeză, saună aromată și baie de aburi – vezi AICI galeria FOTO. Trei nopți de cazare (în perioada 24-27 decembrie), în cameră dublă cu mic dejun inclus costă 2.603 lei.

Boroveț este a doua cea mai mare stațiune de ski din Bulgaria. Comparativ cu Bansko, aici pârtiile sunt mai aerisite, iar faptul că nu este atât de populată îi atrage pe turiști nu doar în vacanțele de iarnă. Boroveț se află la 72 de kilometri de Sofia, este o stațiune retrasă, cu opțiuni de divertisment variate și un domeniu schiabil extrem de lăudat de către iubitorii sporturilor de iarnă.

Lion hotel Borovets 4*este situat într-o zonă liniștită din Boroveț, lângă muntele Rila și dispune de piscină interioară și serviciu de transfer gratuit la telecabină, spa și centru de wellness, sală de fitness, două restaurante, parcare privată și facilități pentru persoane cu mobilitate redusă – vezi AICI galerie FOTO. Pentru perioada Crăciunului, trei nopți de cazare (24 – 27 decembrie 2025) costă 2.319 lei. Turiștii vor avea acces gratuit la zona SPA și mic dejun inclus.

Pamporovo este o altă stațiune populară de schi din regiunea Smolean, sudul Bulgariei, una dintre cele mai cunoscute din Europa – localizată în munții Rodopi, la o altitudine de 1620 de metri. Datorită poziționării sale, Pomporovo este cea mai însorită stațiune de la bulgari. Locul este potrivit pentru familiile cu copii și pentru începătorii care practică sporturi de iarnă. Dacă plănuiești o vacanță de Crăciun aici, trebuie să știi că te așteaptă un domeniu schiabil de excepție, atmosferă liniștită și prețuri la cazare, restaurante și servicii relativ decente.

Perelik Hotel 5* se află în centrul stațiunii Pamporov. Cu o suprafață totală de 2.700 de mp, hotelul este prevăzut cu două piscine și diverse camere de recreere, centru SPA, sală de fitness, 3 restaurante și parcare gratuită – vezi AICI galerie FOTO.

În sezonul de iarnă, oaspeții au la dispoziție gratuit un depozit de schi și serviciu de transfer. La un cost suplimentar sunt disponibile permise de schi, serviciu de închiriere de echipamente de schi și lecții de schi. În perioada Crăciunului 2025 (24 – 27 decembrie), o cameră dublă costă 3.269 de lei + mic dejun inclus.

