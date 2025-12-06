Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt

Suta de euro, cuvântul-vedetă al românului când încearcă să împace și pofta de petrecere, și bugetul subțirel, încă mai poate face minuni — dacă știi unde să cauți! Poate nu-ți aduce un Revelion de cinci stele, dar sigur îți asigură niște icre decente, un aperitiv drăguț și chiar un Bolt până la prima petrecere unde muzica e bună și intrarea nu-ți rupe sufletul. Cu puțin noroc și multă imaginație, suta de euro încă poate aprinde luminițe în noaptea dintre ani.

Revelionul „acasă la tine” – când 100 de euro dispar înainte să tai pâinea pentru salata boeuf

Să începem cu varianta teoretic cea mai ieftină: Revelionul acasă. Pă vechi! La televizor! Practic, este și varianta în care banii dispar cel mai repede. Încerci să faci o masă festivă „ca la carte”. Cum făcea mamei când erai tu puști! Ai nevoie de antreuri, normal: icre, salată de vinete, salată de boeuf (că nu există 1 ianuarie fără ea, e lege nescrisă), piftie — care costă timp, bani și nervi — apoi sarmale, friptură, ceva pește pentru superstițioși ca să aluneci în noul an, nu să te împiedici, struguri — 12 boabe ca la spanioli, să-ți meargă bine în 2026— prăjituri, tort… și gata, s-a terminat suta!

Dacă te mai lovește și setea, e clar: ai încurcat-o. O sticlă de prosecco cât de cât prezentabilă deja îți ia o treime din buget. 5 beri mai acătării? S-au dus restul. Ce whisky? Ce șpriț? Ce băută serioasă? Abstinență! Realist vorbind, cu 100 de euro faci Revelion acasă doar dacă vin toți prietenii tăi cu mâncarea lor și tu doar le deschizi ușa. Dar mare grijă: să nu vină și cu colindatul, că mai scade bugetul!

Revelion la munte cu 100 de euro? Doar dacă mergi pe jos, în trening, și mănânci biscuiți

Varianta „hai la cabană cu gașca, că iese ieftin” e o legendă urbană. Chiar dacă găsești, teoretic, o cabană pe OLX cu 500–600 lei de persoană pe noapte toată cabana, ei bine, nu prea iese nici așa. În practică mai pui benzina până în Bușteni să zicem, 100 lei dus-întors de persoană lejer, mâncarea încă 100, băutura încă 100, plus inevitabilul „hai să mai luăm și aia”, și ai trecut liniștit de 100 de euro.

Și asta fără să fi început Revelionul propriu-zis, doar cu încălzirea. Concluzia: este imposibil să faci Revelion la munte cu o sută de euro… decât dacă vrei doar să faci o poză cu muntele și să pleci acasă imediat după.

Restaurantele și pachetele de Revelion – frumoase, elegante și cam în afara bugetului

În restaurante, nici n-are sens să visezi prea mult. În București, cele mai „ieftine” pachete încep de pe la 400–500 lei și urcă spre 700–800 ca un artificiu în spirală. Exemple? 7 Days, cu meniu festiv complet și open bar, unde doar intrarea îți consumă suta. „La Nașu” păstrează tradiția românească: sarmale, fripturi, tort festiv… și un preț care nu se împacă deloc cu portofelul subțire.

La Brașov, Timișoara, Iași sau Constanța lucrurile stau la fel: restaurante cochete, meniu de Revelion, băuturi, muzică live — totul sună minunat, până vezi că oferta începe de la 350–600 lei. Prețul s-a schimbat, dar meniul e același de 20 de ani.

Cluburile – singura variantă unde mai poți intra cu 100 de euro (și chiar rămâi cu rest)

Aici începe speranța! Cluburile și petrecerile de Revelion sunt singurele care mai țin cu omul simplu. În București ai burlesque party cu bilete de 100–150 lei, MONOVELION pe la 50–90 lei, Expirat/Alhambra la 100–200 lei, prin cluburi găsești și variante la 250–300 lei cu DJ, show și atmosferă.

În Brașov, Karma Lounge are bilete la 130 lei, iar în Timișoara găsești petreceri de Revelion la 100 lei, 130 lei, chiar și sub 90 lei — dacă iei presale.

La Arad, Molly Malone’s îți dă chiar bufet suedez la 150 lei. Da, ai citit bine: mănânci nelimitat sub prețul unui tort din București.

Constanța? Restaurante cu meniu și petrecere la 150 lei — aproape un miracol litoral.

Concluzia: cluburile sunt singurul loc unde mai ai voie să intri cu 100 de euro fără să te întrebe ospătarul dacă ai greșit anul.

Revelion în străinătate cu 100 de euro? Îți permiți doar să cumperi biletele.

Wizz Air încă mai aruncă spre lume câteva rute sub 100 €. Milano Bergamo, Roma, Eindhoven, Dortmund — toate au zboruri în jur de 200–230 lei pe segment în decembrie, deci teoretic poți pleca în Italia sau Germania cu bani puțini.

Dar să nu uităm lista finală! Taxi până la aeroport — 60 lei dacă ești norocos, 100 dacă ai o zi nașpa, cazare 1–2 nopți — 40–80 €, o pizza + o apă în Milano — 18 €, un prosecco de Revelion — 10–12 €, două guri de aer în Piazza del Duomo — gratuit!Deocamdată că poate pun și ei taxă de turist ca în Veneția!

La final, tot la 500 de euro de persoană ajungi. Suta de euro e doar biletul dus-întors. Restul e partea „romantică” a escapadei.

Revelionul 2025–2026 e așa și așa

Adevărul crud și real este că anul acesta Revelionul e pentru cine are bani serioși. Pentru restul, rămâne televizorul, Netflixul și eventual un pahar de suc „să nu intrăm în anul nou pe gol”. Mai găsești câte ceva dar mai mult pe burta goală!Suta de euro nu prea mai reprezintă absolut nimic. Dar puteți dansa, e gratis!

Inflația, nenorocita, ne-a lovit exact unde doare mai tare: în sarmale, în benzină și în biletele de avion. Nu dați banii pe petarde și artificii, nu are rost pentru 2 secunde să aruncați cu euro pe geam! Și încă un sfat! NU deschideți colindătorilor! Nu pentru că nu iubiți tradiția, ci pentru că la prețurile astea, orice Sorcova Vesela costă în plus. La mulți ani!