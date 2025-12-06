Chef în bucătărie, gentleman în privat! Matinalul de la Neatza a „asezonat” o șatenă

La petrecerea onomastică a Ramonei Olaru de la clubul Mosh, atmosfera a fost fierbinte, cocktailurile reci, iar surprizele – delicioase. Iar cea mai savuroasă combinație a serii nu a venit de la bar, ci de la bucătarul cu stea mediatică al Antenei 1. Chef Radu Darie, îndrăgitul maestru de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, pare că a gătit ceva special după miezul nopții: o apariție romantică alături de o șatenă misterioasă.

Vineri seara, la petrecerea Ramonei Olaru, acolo unde muzica bătea ritmic în pereți și prosecco-ul era la fel de prezent ca glumele prezentatorilor de la Neața cu Răzvan și Dani, Chef Radu Darie, artistul culinar care trezește România cu farfuriile lui spectaculoase și cu energia lui debordantă, a oferit cea mai frumoasă scenă a nopții.

Nu gătea, nu filma, nu pregătea plating-uri. Făcea pe gentlemanul, la modul cel mai clasic și elegant.

Radu Darie, chef în emisie, gentleman în off-air

În imagini îl vedem ieșind de la petrecere alături de o șatenă delicată. Ea, îmbrăcată într-o rochie elegantă peste care și-a aruncat un palton călduros, părea ușor imbufnată, poate din cauza frigului tăios, poate din cauza oboselii de la finalul unei seri lungi. El, în schimb, o învăluia într-un calm șarmant: purta un tricou alb impecabil, un sacou negru bine croit și, peste toate, un pardesiu crem care îi dădea aerul unui actor principal dintr-o comedie romantică.

Radu s-a oprit, s-a asigurat că domnișoara nu tremură în vântul rece, și a condus-o pas cu pas până la Uberul care o aștepta. I-a deschis ușa galant, cu o grijă atât de naturală încât părea că manipulează o tartă fragilă, genul acela de desert fin pe care îl scoți din cuptor cu emoție, ca să nu se lase, să nu se crape, să nu se supere.

Un gest mic, dar încărcat de farmec, care lasă loc multor interpretări, dar spune câte ceva și despre intențiile lui Radu.

Radu Darie, chef-ul tartelor și al gesturilor curate, pare să aibă ingredientele potrivite nu doar pentru deserturi, ci și pentru a face o domnișoară să se simtă protejată.

Cine este, de fapt, Radu Darie? Chef-ul cu șarm din plin

Radu Darie nu este doar tipul simpatic surprins în imagini la brațul unei șatene misterioase. Este unul dintre cei mai apreciați chefi din București, devenit cunoscut pentru talentul său culinar și pentru felul în care reușește să transforme deserturile în adevărate opere de artă. Deține un atelier de tarte care face ravagii printre iubitorii de dulce. În plus, Radu este prezent aproape zilnic pe micile ecrane, în matinalul „Neatza”, unde aduce vibe bun, energie și bunătăți care îi trezesc și pe cei mai somnoroși români. Cu un stil relaxat, un zâmbet permanent și un șarm natural, Radu Darie s-a transformat rapid din chef talentat în personaj monden urmărit, comentat și, evident surprins în ipostaze tandre care dau de gândit.

