Acasă » Exclusiv » Chef în bucătărie, gentleman în privat! Matinalul de la Neatza a „asezonat” o șatenă

Chef în bucătărie, gentleman în privat! Matinalul de la Neatza a „asezonat” o șatenă

De: Paul Hangerli 06/12/2025 | 22:02
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

La petrecerea onomastică a Ramonei Olaru de la clubul Mosh, atmosfera a fost fierbinte, cocktailurile reci, iar surprizele – delicioase. Iar cea mai savuroasă combinație a serii nu a venit de la bar, ci de la bucătarul cu stea mediatică al Antenei 1. Chef Radu Darie, îndrăgitul maestru de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, pare că a gătit ceva special după miezul nopții: o apariție romantică alături de o șatenă misterioasă.

Vineri seara, la petrecerea Ramonei Olaru, acolo unde muzica bătea ritmic în pereți și prosecco-ul era la fel de prezent ca glumele prezentatorilor de la Neața cu Răzvan și Dani, Chef Radu Darie, artistul culinar care trezește România cu farfuriile lui spectaculoase și cu energia lui debordantă, a oferit cea mai frumoasă scenă a nopții.

Chef Radu Darie, un gentleman desăvârșit

Nu gătea, nu filma, nu pregătea plating-uri. Făcea pe gentlemanul, la modul cel mai clasic și elegant.

Radu Darie, chef în emisie, gentleman în off-air

În imagini îl vedem ieșind de la petrecere alături de o șatenă delicată. Ea, îmbrăcată într-o rochie elegantă peste care și-a aruncat un palton călduros, părea ușor imbufnată, poate din cauza frigului tăios, poate din cauza oboselii de la finalul unei seri lungi. El, în schimb, o învăluia într-un calm șarmant: purta un tricou alb impecabil, un sacou negru bine croit și, peste toate, un pardesiu crem care îi dădea aerul unui actor principal dintr-o comedie romantică.

Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Matinalul de la Neatza conduce o șatenă către Uber

Radu s-a oprit, s-a asigurat că domnișoara nu tremură în vântul rece, și a condus-o pas cu pas până la Uberul care o aștepta. I-a deschis ușa galant, cu o grijă atât de naturală încât părea că manipulează o tartă fragilă, genul acela de desert fin pe care îl scoți din cuptor cu emoție, ca să nu se lase, să nu se crape, să nu se supere.
Un gest mic, dar încărcat de farmec, care lasă loc multor interpretări, dar spune câte ceva și despre intențiile lui Radu.
Radu Darie, chef-ul tartelor și al gesturilor curate, pare să aibă ingredientele potrivite nu doar pentru deserturi, ci și pentru a face o domnișoară să se simtă protejată.

Cine este, de fapt, Radu Darie? Chef-ul cu șarm din plin

Radu Darie nu este doar tipul simpatic surprins în imagini la brațul unei șatene misterioase. Este unul dintre cei mai apreciați chefi din București, devenit cunoscut pentru talentul său culinar și pentru felul în care reușește să transforme deserturile în adevărate opere de artă. Deține un atelier de tarte care face ravagii printre iubitorii de dulce. În plus, Radu este prezent aproape zilnic pe micile ecrane, în matinalul „Neatza”, unde aduce vibe bun, energie și bunătăți care îi trezesc și pe cei mai somnoroși români. Cu un stil relaxat, un zâmbet permanent și un șarm natural, Radu Darie s-a transformat rapid din chef talentat în personaj monden urmărit, comentat și, evident surprins în ipostaze tandre care dau de gândit.

NU RATA: Nu e o glumă! Ce salariu are un spălător de vase în restaurantul lui Dani Oțil: ”Nu vreau să stric piața!”

CITEȘTE ȘI: Cuza de la Neatza și iubi, scene de soț și soție cu peste 10 ani de căsnicie. Când credea că e sortit singurătății, a venit Alexandra și i-a dat viața peste cap!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori
Exclusiv
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori
Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează un Ferrari Purosangue modificat, de peste 500K€
Exclusiv
Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează un Ferrari Purosangue…
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Mediafax
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie
Gandul.ro
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru un control de rutină
Adevarul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Mediafax
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie
Gandul.ro
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ...
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ”Știe cât de prețios e timpul”
Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025
Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut ...
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia
Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan
Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de ...
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori
Vezi toate știrile
×