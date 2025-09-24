Acasă » Exclusiv » Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…

Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…

De: Rebeka Pascu 24/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Ramona Olaru, apariție neașteptată în zona de Nord a Bucureștiului! Vedeta cunoscută pentru silueta ei de invidiat și pentru energia molipsitoare, nu a scăpat de ochii noștri vigilenți! Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o ipostază neobișnuită, imediat după emisiune. Și asta nu-i tot… Şatena a făcut o nouă achiziție de peste 60.000 de euro!

În fiecare dimineață de luni până vineri o vedem pe Ramona Olaru… țiplă: Machiajul impecabil, coafura perfectă, iar ținutele alese ca la carte. Chiar și atunci când nu apare pe sticlă, vedeta ține cont să fie ca scoasă din cutie… Dar de data asta, CANCAN.RO a surprins-o pe șatenă în incinta unui complex comercial din Pipera, într-o ipostază neobișnuită față de cum o văd telespectatorii la celebra emisiune matinală de pe Antena 1.

Ramona Olaru, apariție neașteptată după emisiunea de pe Antena 1

Ramona Olaru, apariție neașteptată în zona bogaților

Ramona Olaru face tot ce poate pentru a-și întreține silueta la care muuulte femei visează! Sportul este o prioritate și nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de CANCAN.RO o dovedesc. Până la urmă, trebuie să arate impecabil la TV, și chiar dacă se trezește dis-de-dimineață, vedeta își face timp să ajungă la sala de fitness.

Ramona Olaru iese din magazinul cu articole sportive

După ce a terminat emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru și-a dat jos machiajul și s-a schimbat în ținuta de sală. A mers repejor vis-a-vis de platouri, într-un centru comercial, la un magazin cu articole sportive. Îmbrăcată într-o pereche de colanți negri, o bustieră albă și un hanorac, vedeta a atras atenția fără prea mult efort. Dar ce-i drept, putem spune că este o schimbare uriașă, căci tot timpul pune accentul pe machiaj și ținute care mai de care mai impresionante.

Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...

Ramona Olaru a făcut o nouă achiziție de peste 60.000 de euro

Ramona Olaru pare că merge din bine în mai bine! Asistenta de la Neatza probabil este preferata șefilor, căci nu oricine își permite o mașină care valorează cât o garsonieră. După ce și-a achiziționat locuința visurilor sale, vedeta și-a cumpărat o nouă jucărie pe patru roți, mai exact un Mercedes de toată frumusețea, de peste 60.000 de euro. Roșie ca focul, să-i surâdă norocul!

Noua achiziție a Ramonei Olaru
Noua achiziție a Ramonei Olaru

CITEȘTE ȘI: Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”

NU RATA: De ce fuge Ramona Olaru de bărbații săraci: „Mi-e frică să mai stau cu un…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:
Iți recomandăm
Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei Segall: „Am fost norocoasă. Mi-a schimbat viața!”
Exclusiv
Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei Segall: „Am…
Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău și…”
Exclusiv
Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău și…”
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Gandul.ro
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene. Ce a nemulțumit-o la fostul său soț
Adevarul
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină...
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Click.ro
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Antena 3
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro...
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Digi 24
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”....
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci...
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau...
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
kanald.ro
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în...
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
Fanatik.ro
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe...
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la...
Avertisment pentru cei care scot bani de la bancomat. Butonul pe care trebuie să-l apăsați obligatoriu după recuperarea cardului
Capital.ro
Avertisment pentru cei care scot bani de la bancomat. Butonul pe care trebuie să-l apăsați...
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
Romania TV
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Legătura lui Călin Georgescu cu Victoria Furtună, fostă procuroare și lidera partidului „Moldova Mare”. Ies la suprafață noi detalii
Capital.ro
Legătura lui Călin Georgescu cu Victoria Furtună, fostă procuroare și lidera partidului „Moldova Mare”. Ies...
Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar fenomen din Europa
evz.ro
Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar...
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
Gandul.ro
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet...
as.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu...
Gheorghiță Sava, zis
radioimpuls.ro
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce...
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei...
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat!...
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei ...
Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei Segall: „Am fost norocoasă. Mi-a schimbat viața!”
Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău ...
Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău și…”
Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de la Coldplay. Soțul directoarei HR, surprins cu altă ...
Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de la Coldplay. Soțul directoarei HR, surprins cu altă femeie în aceeași seară
Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ...
Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ”Dă, bă, banii!”
Nu e o glumă! Acest tânăr de 23 de ani și-a construit o casă cu doar 3.000 de euro
Nu e o glumă! Acest tânăr de 23 de ani și-a construit o casă cu doar 3.000 de euro
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile
×