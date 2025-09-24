Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…

Ramona Olaru, apariție neașteptată în zona de Nord a Bucureștiului! Vedeta cunoscută pentru silueta ei de invidiat și pentru energia molipsitoare, nu a scăpat de ochii noștri vigilenți! Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o ipostază neobișnuită, imediat după emisiune. Și asta nu-i tot… Şatena a făcut o nouă achiziție de peste 60.000 de euro!

În fiecare dimineață de luni până vineri o vedem pe Ramona Olaru… țiplă: Machiajul impecabil, coafura perfectă, iar ținutele alese ca la carte. Chiar și atunci când nu apare pe sticlă, vedeta ține cont să fie ca scoasă din cutie… Dar de data asta, CANCAN.RO a surprins-o pe șatenă în incinta unui complex comercial din Pipera, într-o ipostază neobișnuită față de cum o văd telespectatorii la celebra emisiune matinală de pe Antena 1.

Ramona Olaru, apariție neașteptată în zona bogaților

Ramona Olaru face tot ce poate pentru a-și întreține silueta la care muuulte femei visează! Sportul este o prioritate și nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de CANCAN.RO o dovedesc. Până la urmă, trebuie să arate impecabil la TV, și chiar dacă se trezește dis-de-dimineață, vedeta își face timp să ajungă la sala de fitness.

După ce a terminat emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru și-a dat jos machiajul și s-a schimbat în ținuta de sală. A mers repejor vis-a-vis de platouri, într-un centru comercial, la un magazin cu articole sportive. Îmbrăcată într-o pereche de colanți negri, o bustieră albă și un hanorac, vedeta a atras atenția fără prea mult efort. Dar ce-i drept, putem spune că este o schimbare uriașă, căci tot timpul pune accentul pe machiaj și ținute care mai de care mai impresionante.

Ramona Olaru a făcut o nouă achiziție de peste 60.000 de euro

Ramona Olaru pare că merge din bine în mai bine! Asistenta de la Neatza probabil este preferata șefilor, căci nu oricine își permite o mașină care valorează cât o garsonieră. După ce și-a achiziționat locuința visurilor sale, vedeta și-a cumpărat o nouă jucărie pe patru roți, mai exact un Mercedes de toată frumusețea, de peste 60.000 de euro. Roșie ca focul, să-i surâdă norocul!

