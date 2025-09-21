Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”

Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a stârnit curiozitatea fanilor după ce unii au observat că buzele ei par mai pline în anumite zile. Vedeta a decis să clarifice situația și a povestit cum reușește să obțină acest efect, fără a apela la intervenții estetice.

Ramona Olaru le-a explicat urmăritorilor că aspectul buzelor sale mai plin este rezultatul tehnicii de machiaj și al utilizării rujului combinat cu creionul de buze, și nu al intervențiilor cu acid hialuronic, așa cum au presupus unii dintre fani. Vedeta a subliniat că înțelege curiozitatea publicului și că mesajele primite i-au oferit ocazia să lămurească această confuzie.

Ramona Olaru nu a apelat la medicul estetician

Prin această mărturisire, îndrăgita asistentă de la Neatza reușește să transmită un mesaj clar despre frumusețea naturală și arta machiajului. Cu puțină tehnică, chiar și buzele aparent mai „pline” pot fi obținute fără proceduri invazive.

„Eu chiar sunt genul de persoană care, la un nivel amator, știu să mă machiez cât de cât și să apar trăsăturile bine scoase în evidență. Buzile mele sunt mai mari. Sau par mai… Dar numai că astăzi am primit foarte multe mesaje pe genul, ai, că te-ai prostit și tu să-ți pui nu știu ce în buze. N-am nimic în buze! Doar știu să mă adaug frumos cu ruj și cu creioane. Dar e ok, we good. Asta se întâmplă de în unele zile… Buzele mele sunt mai mari. Sau par mai mari, că nu sunt, sunt la aceeași… Bine, rujul ăsta-i dat de astăzi de dimineață”, a povestit Ramona Olaru pe rețelele de socializare.

În trecut, Ramona Olaru a ținut să precizeze că nu și-a făcut nicio intervenție estetică la nivelul feței. Vedeta a subliniat că singura procedură la care a apelat, cu ajutorul medicului estetician, a fost operația de mărire a sânilor. Restul trăsăturilor sale, inclusiv buzele, sunt naturale, iar efectele pe care publicul le observă provin exclusiv din machiaj și îngrijire.

