Acasă » Exclusiv » Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun

Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun

De: Andrei Iovan 20/12/2025 | 23:40
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi, iar vedetele noastre au planurile bine stabilite. Aurelian Temișan a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde va petrece Sărbătorile de iarnă, dar și care a fost cel mai interesant cadou pe care l-a primit de la Moș Crăciun. Bine, vorbim aici nu doar despre un singur cadou, asta deoarece Moșul se pare că l-a surprins pe artist în fiecare an. Mai multe detalii veți putea vedea în rândurile care vor curge mai jos. 

Aurelian Temișan petrece în fiecare an Sărbătorile de iarnă în sânul familiei. De data aceasta locația aleasă este Breaza, împreună cu familia extinsă a Monicăi Davidescu, pentru că, așa cum spune artistul,” sunt mai mulți haioși în neamul Davidescu”.

Aurelian Temișan va petrece Crăciunul în sânul familiei. sursă – social media

Dar ceea ce nu știați poate despre îndrăgitul artist este că are o relație aparte cu Moș Crăciun. Îi transmite toate dorințele mental, nu mai scrie scrisori, așa cum se obișnuia odinioară.

Aurelian Temișan: „Acela a fost un cadou care mi-a dat de gândit”

În vreme ce pe unele persoane le sperie schimbarea prefixului, iată că lucrurile stau total diferit la Aurelian Temișan. Iar dovada vie a acestui lucru este chiar un cadou pe care l-a primit și care i-a rămas în minte până astăzi.

Crăciunul îl petrecem în familie, familia extinsă a Monicăi, pentru că, din păcate, familia mea fiind la Craiova, adică sora mea, de câțiva ani de zile facem la Breaza, unde e și mai aproape și sunt mai mulți haioși în neamul Davidescu. Aș vrea ca Moș Crăciun să fie sănătos, să ne poată bucura în continuare cu micile surprize și cadouri, pe care ni le face fără să ne gândim. Mai nou, îi transmitem dorințele mental, nu îi mai scriem scrisori.

Am primit la un moment dat drept cadou un tricou pe care scris „Viața începe la 40 de ani” și mi s-a părut interesant, dar mi-am dat seama că e valabil și la 50. De fapt, parcă la 50 începe mai bine decât la 40. Acela a fost un cadou care mi-a dat de gândit și care mi-a rămas în minte. Am mai primit la un moment dat ceva ce îmi cumpăr singur de obicei, un microfon super profi, pe care îl și folosesc. Moșul nu cred știa ce fel de microfon folosesc eu și pe care îmi sună vocea bine și totuși, mi-a adus acel microfon. Cineva s-a interesat mult înainte. Nu mi s-a întâmplat niciodată să petrec un Crăciun singur, mereu a fost în familie. Chiar dacă a fost cu familia mea de la Craiova, pe când și ai mei erau pământeni, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

 

CITEȘTE ȘI: Cum a reușit Aurelian Temișan să slăbească 18 kg în scurt timp: „Este demonstrat științific”

NU RATA: Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu
Exclusiv
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui…
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția
Exclusiv
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu…
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul ...
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat ...
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui ...
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea ...
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea înainte să se întâmple
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii ...
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția
Erika Kirk anunță că îl susține pe JD Vance pentru viitoarele alegeri
Erika Kirk anunță că îl susține pe JD Vance pentru viitoarele alegeri
Vezi toate știrile
×