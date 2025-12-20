Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun

Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi, iar vedetele noastre au planurile bine stabilite. Aurelian Temișan a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde va petrece Sărbătorile de iarnă, dar și care a fost cel mai interesant cadou pe care l-a primit de la Moș Crăciun. Bine, vorbim aici nu doar despre un singur cadou, asta deoarece Moșul se pare că l-a surprins pe artist în fiecare an. Mai multe detalii veți putea vedea în rândurile care vor curge mai jos.

Aurelian Temișan petrece în fiecare an Sărbătorile de iarnă în sânul familiei. De data aceasta locația aleasă este Breaza, împreună cu familia extinsă a Monicăi Davidescu, pentru că, așa cum spune artistul,” sunt mai mulți haioși în neamul Davidescu”.

Dar ceea ce nu știați poate despre îndrăgitul artist este că are o relație aparte cu Moș Crăciun. Îi transmite toate dorințele mental, nu mai scrie scrisori, așa cum se obișnuia odinioară.

Aurelian Temișan: „Acela a fost un cadou care mi-a dat de gândit”

În vreme ce pe unele persoane le sperie schimbarea prefixului, iată că lucrurile stau total diferit la Aurelian Temișan. Iar dovada vie a acestui lucru este chiar un cadou pe care l-a primit și care i-a rămas în minte până astăzi.

Crăciunul îl petrecem în familie, familia extinsă a Monicăi, pentru că, din păcate, familia mea fiind la Craiova, adică sora mea, de câțiva ani de zile facem la Breaza, unde e și mai aproape și sunt mai mulți haioși în neamul Davidescu. Aș vrea ca Moș Crăciun să fie sănătos, să ne poată bucura în continuare cu micile surprize și cadouri, pe care ni le face fără să ne gândim. Mai nou, îi transmitem dorințele mental, nu îi mai scriem scrisori. Am primit la un moment dat drept cadou un tricou pe care scris „Viața începe la 40 de ani” și mi s-a părut interesant, dar mi-am dat seama că e valabil și la 50. De fapt, parcă la 50 începe mai bine decât la 40. Acela a fost un cadou care mi-a dat de gândit și care mi-a rămas în minte. Am mai primit la un moment dat ceva ce îmi cumpăr singur de obicei, un microfon super profi, pe care îl și folosesc. Moșul nu cred știa ce fel de microfon folosesc eu și pe care îmi sună vocea bine și totuși, mi-a adus acel microfon. Cineva s-a interesat mult înainte. Nu mi s-a întâmplat niciodată să petrec un Crăciun singur, mereu a fost în familie. Chiar dacă a fost cu familia mea de la Craiova, pe când și ai mei erau pământeni, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

