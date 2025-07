Cum a reușit Aurelian Temișan să slăbească 18 kg în scurt timp: „Este demonstrat științific”

Aurelian Temișan, de nerecunoscut după o transformare fizică spectaculoasă! Cum a slăbit aproape 20 de kilograme fără diete drastice.

Aurelian Temișan, unul dintre cei mai apreciați artiști din România, cunoscut pentru vocea sa impunătoare și prezența carismatică în emisiuni de televiziune, revine în atenția publicului printr-o schimbare fizică impresionantă. Celebrul jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva” a pierdut aproape 20 de kilograme, fără să recurgă la metode drastice sau regimuri alimentare rigide. Transformarea sa a fost remarcată rapid atât de fani, cât și de colegii din breaslă, stârnind un val de aprecieri în mediul online și offline.

Spre deosebire de majoritatea celor care aleg să piardă în greutate prin înfometare sau restricții severe, Aurelian Temișan a optat pentru un protocol alimentar echilibrat, bazat pe știință și personalizat în funcție de nevoile organismului său. Acest program a pus accent pe echilibrarea metabolismului și pe obiceiuri alimentare sănătoase, care nu doar că au contribuit la pierderea kilogramelor în plus, dar au îmbunătățit și starea generală de sănătate a artistului.

Transformarea sa nu a avut loc peste noapte, ci a fost rezultatul unui proces bine structurat, început cu o serie de analize de sânge detaliate. Acestea au permis identificarea parametrilor metabolici esențiali, în funcție de care a fost adaptat un plan alimentar personalizat. Spre deosebire de o dietă clasică, protocolul urmat de Temișan nu presupune înfometare sau eliminarea completă a unor categorii de alimente. Dimpotrivă, acesta include cinci mese pe zi, gândite astfel încât să stimuleze arderile metabolice și să mențină constant nivelul de energie.

„Eu sunt prieten cu foamea. Mi-am dat seama că nu mâncarea trebuie să te mănânce pe tine, ci tu s-o mănânci pe ea, ca de aceea e făcută. Sunt cinci mese pe zi pe care le mănânci. Slăbești mâncând, e foarte interesant.(…) Nu este o dietă, nu este regim, nu e nimic de genul acesta, e cu mult mai mult de atât. Este un protocol culinar de restartare a metabolismului. Acest protocol începe prin analizele de sânge, pentru că cel care l-a inventat a studiat procesul acesta de cetoză, ce înseamnă să intre corpul în cetoză, ce înseamnă alimente sănătoase pentru corpul care intră în cetoză.”, a transmis Aurelian Temișan la Știrile Antena Stars.

Un element central al programului este conceptul de cetoză – o stare metabolică în care organismul începe să ardă grăsimi în loc de carbohidrați pentru a produce energie. Printr-o selecție atentă a alimentelor și un control riguros al macronutrienților, corpul este ghidat către această stare, favorizând astfel pierderea eficientă și sănătoasă a kilogramelor. Programul alimentar nu doar că susține scăderea în greutate, dar are și efecte benefice asupra clarității mentale, calității somnului și nivelului general de vitalitate.

„Cetoza înseamnă procedeul prin care corpul arde grăsimile și le transformă în boost de energie. Nu mi-a fost greu absolut deloc (n.r să urmeze acest protocol) cred că este a șasea oară când spun că nu am întâlnit în viața mea ceva mai ușor de făcut. Este demonstrat științific faptul că într-o lună dai jos 10 kg. Am vrut să dau 10 – 12 kg și am ajuns să dau 18 fără să vreau, dar procesul tot mergea.”, a mai explicat juratul de la Te cunosc de Undeva.