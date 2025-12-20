Program TV 20 decembrie 2025. La ce oră difuzează PRO TV „Singur acasă 3” și unde se văd meciurile zilei? Este ultimul weekend înainte de Crăciun și postul din Pache Protopopescu respectă tradiția de an și an. Află și tu, din rândurile următoare, ce poți vedea la TV azi, sâmbătă, la toate posturile importante din România.

Dacă e ultima sâmbătă înainte de Crăciun, înseamnă că este seara de difuzare pentru celebra serie „Singur acasă”. Postul din Pache Protopopescu va prezenta, începând cu ora 20:00, a treia parte a trilogiei care a devenit un simbol al Crăciunului la nivel global.

Program TV 20 decembrie 2025

Pro TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:00 – I Like IT

10:30 – Superspeed

11:00 – Space Jam: O nouă eră

13:30 – Un Crăciun regal

15:30 – Vocea României (R)

19:00 – Știrile Pro TV

20:00 – Singur acasă 3

22:00 – Ramon

Antena 1

09:00 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

12:00 – Observator

14:00 – Hello Chef

15:00 – Crăciun în Angel Falls

17:00 – Escapadă de Crăciun

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:00 – Homefront: Orașul fără legi

22:00– Max Payne

PRIMA TV

09:00 – Poezie și delicatețuri (R)

11:00 – Sănătate cu stil

11:30 – Connect

12:00 – Insider politic

13:00 – Papiland: prieteni pe viață

13:30 – Life & Style cu Maria Andrei

14:00 – Dumbrava minunată

16:00 – Schimb de mame (R)

18:00 – Focus 18

19:00 – Zona de conflict

20:00 – Regina deșertului

22:30 – Cronica cârcotașilor (R)

Kanal D

09:45 – Sport, dietă și o vedetă

10:15 – Asta-i România! (R)

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:45 – ROventura

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii

21:00 – The Floor

23:00 – 40 de întrebări cu Denise Rifai

Digi Sport

17:00 – Live Superliga: Oțelul Galați – FC Argeș Etapa 21

17:45 – Live Știrile Digi Sport

18:00 – Live Superliga: Oțelul Galați – FC Argeș Etapa 21

19:00 – Live Digi Sport Special

20:00 – Live Superliga: UTA Arad – Dinamo Etapa 21

20:45 – Live Digi Sport Special

21:00 – Live Superliga: UTA Arad – Dinamo Etapa 21

Prima TV

17:00 – Oțelul Galați – FC Argeș – MECI FOTBAL SUPERLIGA 1

19:00 – Fotbal SHOW

20:00 – UTA Arad – Dinamo – MECI FOTBAL SUPERLIGA 1

22:00 – Fotbal SHOW

