Program TV 20 decembrie 2025. La ce oră difuzează PRO TV „Singur acasă 3” și unde se văd meciurile zilei? Este ultimul weekend înainte de Crăciun și postul din Pache Protopopescu respectă tradiția de an și an. Află și tu, din rândurile următoare, ce poți vedea la TV azi, sâmbătă, la toate posturile importante din România.
Dacă e ultima sâmbătă înainte de Crăciun, înseamnă că este seara de difuzare pentru celebra serie „Singur acasă”. Postul din Pache Protopopescu va prezenta, începând cu ora 20:00, a treia parte a trilogiei care a devenit un simbol al Crăciunului la nivel global.
Program TV 20 decembrie 2025
Pro TV
- 07:00 – Știrile Pro TV
- 10:00 – I Like IT
- 10:30 – Superspeed
- 11:00 – Space Jam: O nouă eră
- 13:30 – Un Crăciun regal
- 15:30 – Vocea României (R)
- 19:00 – Știrile Pro TV
- 20:00 – Singur acasă 3
- 22:00 – Ramon
Antena 1
- 09:00 – Ana, mi-ai fost scrisă în ADN
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Hello Chef
- 15:00 – Crăciun în Angel Falls
- 17:00 – Escapadă de Crăciun
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:00 – Homefront: Orașul fără legi
- 22:00– Max Payne
PRIMA TV
- 09:00 – Poezie și delicatețuri (R)
- 11:00 – Sănătate cu stil
- 11:30 – Connect
- 12:00 – Insider politic
- 13:00 – Papiland: prieteni pe viață
- 13:30 – Life & Style cu Maria Andrei
- 14:00 – Dumbrava minunată
- 16:00 – Schimb de mame (R)
- 18:00 – Focus 18
- 19:00 – Zona de conflict
- 20:00 – Regina deșertului
- 22:30 – Cronica cârcotașilor (R)
Kanal D
- 09:45 – Sport, dietă și o vedetă
- 10:15 – Asta-i România! (R)
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 14:45 – ROventura
- 16:00 – Casa iubirii
- 18:00 – Știrile Kanal D
- 19:00 – Casa iubirii
- 21:00 – The Floor
- 23:00 – 40 de întrebări cu Denise Rifai
Digi Sport
- 17:00 – Live Superliga: Oțelul Galați – FC Argeș Etapa 21
- 17:45 – Live Știrile Digi Sport
- 18:00 – Live Superliga: Oțelul Galați – FC Argeș Etapa 21
- 19:00 – Live Digi Sport Special
- 20:00 – Live Superliga: UTA Arad – Dinamo Etapa 21
- 20:45 – Live Digi Sport Special
- 21:00 – Live Superliga: UTA Arad – Dinamo Etapa 21
Prima TV
- 17:00 – Oțelul Galați – FC Argeș – MECI FOTBAL SUPERLIGA 1
- 19:00 – Fotbal SHOW
- 20:00 – UTA Arad – Dinamo – MECI FOTBAL SUPERLIGA 1
- 22:00 – Fotbal SHOW
