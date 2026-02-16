Acasă » Știri » Cât costă fundația unei case de 100 mp. Costurile sunt mai ridicate decât în anii trecuți

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 19:13
Orice proiect de construcție pornește de la un element esențial, chiar dacă acesta nu va fi vizibil după finalizarea casei: fundația. Rolul ei este vital, deoarece preia greutatea întregii clădiri și asigură stabilitatea pe termen lung. De calitatea acestei etape depind siguranța, rezistența și durabilitatea locuinței.

În anul 2026, realizarea fundației presupune costuri mai mari față de anii anteriori, iar mulți proprietari constată că bugetul inițial este depășit încă din primele faze ale lucrărilor. Scumpirea materialelor de bază, precum betonul sau armătura metalică, alături de creșterea tarifelor pentru forța de muncă, au dus la majorări semnificative ale prețurilor din domeniul construcțiilor.

Cât costă să ridici fundația unei case

Conform estimărilor actuale, ridicarea unei case până la stadiul „la roșu” implică un cost mediu cuprins între 450 și 600 de euro pe metru pătrat. Astfel, pentru o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați, bugetul necesar ajunge, în mod realist, la 55.000-75.000 de euro, iar fundația reprezintă o parte importantă din această sumă.

Această etapă include săpăturile, cofrajele, armarea, turnarea betonului, hidroizolația și, în anumite cazuri, lucrări de drenaj. Dacă terenul este stabil și nu necesită intervenții suplimentare, costurile pot fi mai ușor de controlat. În schimb, un sol problematic sau o pantă accentuată pot genera cheltuieli neprevăzute.

Un alt factor important este zona geografică. În apropierea marilor orașe, unde cererea este ridicată, manopera este mai scumpă, iar echipele de specialiști sunt mai greu de găsit.

Reducerea costurilor la fundație este una dintre cele mai riscante decizii. O execuție slabă poate duce, în timp, la fisuri, infiltrații și chiar probleme structurale majore. De aceea, studiul geotehnic și respectarea proiectului sunt absolut necesare.

Specialiștii recomandă păstrarea unei rezerve financiare de cel puțin 10–15% pentru situații neprevăzute. În final, fundația nu este doar începutul construcției, ci baza întregii investiții, iar orice compromis făcut aici poate genera pierderi mult mai mari în viitor.

