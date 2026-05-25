Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”

Cristian Mungiu a făcut, din nou, ravagii la Festivalul de Film de la Cannes. Cineastul român a reușit să câștige al doilea trofeu Palme d’Or din carieră. Filmul „Fjord” a fost apreciat și i-a adus acestuia victoria. Duminică, 24 mai, Cristian Mungiu s-a întors în România și se pare că premiul câștigat i-a făcut câteva probleme la aeroport. Ce a pățit regizorul?
Regizorul român Cristian Mungiu a scris, din nou, istorie la prestigiosul Festival de Film de la Cannes. A câștigat trofeul Palme d’Or pentru filmul Fjord. Este a doua distincție supremă obținută de cineastul român la Cannes, după succesul răsunător din 2007 cu filmul „Patru luni, trei săptămâni și două zile”.
Cristian Mungiu a revenit în România seara trecută, 24 mai. La aeroport a fost așteptat de o mulțime de jurnaliști și a oferit și primele declarații despre experiența din Franța. Mai mult, regizorul a mărturisit amuzat că trofeul câștigat i-a făcut câteva probleme în aeroport.
Mai exact, la controlul de securitate din Franța, se pare că Mungiu a dat peste singurul francez care nu știa ce este un Palme d’Or. Trofeul a atras atenția angajatului aeroportului, care l-a inspectat minuțios și a pus o mulțime de întrebări despre el. Cristian Mungiu a povestit amuzat întreaga întâmplare și a făcut haz de necaz.
„A fost amuzant şi prima oară, a fost amuzant şi acum. (…) A trecut pe la scanner şi persoana aceea care a scanat, ştiţi cum se uită, bip, bip, la fiecare obiect şi când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or.
M-a întrebat ce e un Palme d’Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: e periculos? Mi-a zis nu, nu, cred că nu, puteţi trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, le-a povestit Cristian Mungiu jurnaliştilor care l-au aşteptat la Aeroportul Henri Coandă.
Juriul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de la Cannes a decernat sâmbătă, 23 mai, marele trofeu Palme d’Or peliculei „Fjord”, semnată de regizorul român Cristian Mungiu. Acesta se află la al doilea succes, căci în 2007 a făcut ravagii și cu pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.
