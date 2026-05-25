Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”

Cristian Mungiu a făcut, din nou, ravagii la Festivalul de Film de la Cannes. Cineastul român a reușit să câștige al doilea trofeu Palme d’Or din carieră. Filmul „Fjord” a fost apreciat și i-a adus acestuia victoria. Duminică, 24 mai, Cristian Mungiu s-a întors în România și se pare că premiul câștigat i-a făcut câteva probleme la aeroport. Ce a pățit regizorul?

Regizorul român Cristian Mungiu a scris, din nou, istorie la prestigiosul Festival de Film de la Cannes. A câștigat trofeul Palme d’Or pentru filmul Fjord. Este a doua distincție supremă obținută de cineastul român la Cannes, după succesul răsunător din 2007 cu filmul „Patru luni, trei săptămâni și două zile”.

Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes

Cristian Mungiu a revenit în România seara trecută, 24 mai. La aeroport a fost așteptat de o mulțime de jurnaliști și a oferit și primele declarații despre experiența din Franța. Mai mult, regizorul a mărturisit amuzat că trofeul câștigat i-a făcut câteva probleme în aeroport.

Mai exact, la controlul de securitate din Franța, se pare că Mungiu a dat peste singurul francez care nu știa ce este un Palme d’Or. Trofeul a atras atenția angajatului aeroportului, care l-a inspectat minuțios și a pus o mulțime de întrebări despre el. Cristian Mungiu a povestit amuzat întreaga întâmplare și a făcut haz de necaz.

„A fost amuzant şi prima oară, a fost amuzant şi acum. (…) A trecut pe la scanner şi persoana aceea care a scanat, ştiţi cum se uită, bip, bip, la fiecare obiect şi când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or. M-a întrebat ce e un Palme d’Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: e periculos? Mi-a zis nu, nu, cred că nu, puteţi trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, le-a povestit Cristian Mungiu jurnaliştilor care l-au aşteptat la Aeroportul Henri Coandă.

Juriul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de la Cannes a decernat sâmbătă, 23 mai, marele trofeu Palme d’Or peliculei „Fjord”, semnată de regizorul român Cristian Mungiu. Acesta se află la al doilea succes, căci în 2007 a făcut ravagii și cu pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

