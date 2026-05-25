Andreea Bălan, lună de miere atipică! Unde a dus-o Victor Cornea după nuntă: „Sunt super impresionată”

După ce au făcut nunta, acum Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în luna de miere. Cei doi și-au făcut bagajele și au părăsit România, iar cântăreața pare că se bucură de o lună de miere atipică. Unde a dus-o Victor Cornea? Blondina s-a arătat încântată de experiență.

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea a avut loc în data de 10 mai 2026. Cununia religioasă și petrecerea s-au ținut într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați au avut parte de o atmosferă spectaculoasă și numeroase surprize.

Andreea Bălan, lună de miere atipică

Ei bine, după ce agitația cu nunta a trecut, Victor Cornea și Andreea Bălan se bucură acum de luna de miere. Cei doi și-au făcut bagajele și au plecat în Grecia. Însă, dacă de obicei mirii aleg pentru luna de miere o vacanță relaxantă, cu plajă și soare, cei doi au avut planuri diferite.

Se pare că Victor Cornea și-a dus soția în Grecia pentru a participa la EuroLeague Final Four. Andreea Bălan a postat câteva imagini din timpul unui meci de baschet care a avut loc la Atena și a recunoscut că este pentru prima oară când vede un astfel de meci, live.

Experiența a fost una inedită pentru cântăreață, iar aceasta s-a arătat încântată de tot ce a văzut. Mai mult, Andreea Bălan a dezvăluit că Victor Cornea este un adevărat fan al baschetului, acest sport fiind, în fapt, prima lui iubire. Se pare că sportivul chiar a practicat baschetul înainte de a se dedica tenisului.

„Suntem în Atena, la EuroLeague Final Four, iar aseară am văzut două semifinale spectaculoase și incendiare. Este pentru prima dată când văd live meciuri de baschet la un asemenea nivel și sunt super impresionată de atmosferă, energie și intensitate. Victor, în schimb, e în elementul lui. Nu e doar fan al baschetului, ci un adevărat pasionat. Chiar înainte de tenis, baschetul a fost una dintre marile lui iubiri sportive și a jucat foarte mult. Duminică ne așteaptă o finală nebună între Grecia și Spania. Abia așteptăm!”, a transmis Andreea Bălan, în mediul online.

