Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor

O nouă eliminare la Survivor 2026! În cea mai recentă ediție a emisiunii de la Antena 1, din data de 24 mai, Maria Dumitru a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Câți bani a luat eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026?

O nouă eliminare a avut loc la Survivor 2026, iar duelul s-a jucat numai între fete. Trei concurente au luptat pentru a rămâne în competiție. Ca de fiecare dată, primele participante nominalizate spre duel au fost desemnate de concurenți, iar a treia a fost alesă de cel care a obținut imunitatea.

„Acesta este un consiliu tribal unde doar fetele au intrat cu flăcări în mână și pericolul eliminării este doar al vostru. Mai mult decât atât, colanul de imunitate câștigat de tine, Lucian, îți permite să influențezi soarta celei de-a doua concurente pe care o vei trimite la duel”, a anunțat Adi Vasile.

Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1

Și de această dată, concurenții au decis, prin vot, pe cine trimit la duel. Ramona a primit 4 voturi, iar Bibi a primit și ea 4 voturi, așa că cele două concurente au intrat la duel. De asemenea, Lucian, deținătorul colanului de imunitate, a votat-o pe Maria.

„O votez din considerente sportive pe Maria. Vreau să menționez că nu este răzbunare. Consider că este o concurentă puternică și o votez să meargă la duel”, a spus Lucian.

Cele trei concurente s-au întrecut în duelul pentru eliminare, iar traseul nu a fost deloc unul simplu. În cele din urmă, Maria Dumitru a fost cea care a pierdut confruntarea și a fost eliminată.

„Cumva, emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris până la urmă. Îmi pare rău că nu ajung să merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a spus Maria, înainte de a părăsi competiția.

Traseul Mariei Dumitru la Survivor 2026 s-a încheiat în a 20-a săptămână de joc. Iar potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare stage petrecut în joc, aceasta a încasat câte 1.500 euro. Însă, Maria nu a intrat în competiție de la început, ci după trei săptămâni. Astfel, aceasta pleacă acasă după 17 săptămâni de competiție cu 25.500 de euro.

CITEȘTE ȘI:

Cum s-a răzbunat Gabi Tamaș pe Bianca Giurcanu, după ce a încercat să-l oprească la Coco Bongo

Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul