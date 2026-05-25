Daniel Bîrligea și iubita lui au incendiat TikTok-ul! Clipul care a atras toate privirile

Relația dintre atacantul Daniel Bîrligea și partenera lui pare mai solidă ca niciodată, iar un clip postat recent pe TikTok a atras imediat atenția fanilor. Cei doi s-au filmat într-un moment relaxat, înainte de o ieșire în oraș, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Atmosfera dintre ei, gesturile naturale și felul în care interacționează au stârnit numeroase reacții din partea internauților, care au remarcat imediat apropierea și chimia evidentă dintre cei doi.

În videoclip, iubita fotbalistului apare într-o ținută elegantă, complet albă, accesorizată cu o geantă aurie care i-a oferit un plus de rafinament. De cealaltă parte, atacantul celor de la FCSB a ales o apariție casual, dar atent pregătită, purtând un tricou negru și pantaloni scurți albi. Diferența de stil dintre cei doi nu a făcut decât să atragă și mai mult atenția, iar imaginile au fost distribuite masiv în doar câteva ore.

Daniel Bîrligea și iubita lui au incendiat TikTok-ul

Deși fotbalistul preferă, de regulă, să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, aparițiile alături de partenera sa au devenit din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă.

Antonia, tânăra care i-a cucerit inima atacantului transferat de CFR Cluj la începutul sezonului, locuiește în Milano și activează în domeniul modei. Stilul ei elegant și aparițiile atent construite au făcut-o remarcată rapid și în mediul online, acolo unde adună constant aprecieri pentru fotografiile și clipurile publicate.

Chiar dacă programul celor doi este adesea încărcat, relația pare să funcționeze foarte bine în ciuda distanței. Antonia vine frecvent în România pentru a petrece timp alături de atacantul vicecampioanei, iar apropiații spun că cei doi încearcă să profite de fiecare moment liber pentru a fi împreună. De altfel, imaginile publicate recent par să confirme că relația dintre ei traversează o perioadă extrem de bună.

Transferul lui Bîrligea la FCSB a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din fotbalul românesc în ultimele luni. Patronul Gigi Becali a insistat pentru aducerea atacantului, considerându-l unul dintre cei mai importanți jucători ofensivi din campionat. Odată cu mutarea în Capitală, și atenția publicului asupra vieții sale personale a crescut considerabil.

VEZI ȘI: Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea

Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat ordinul la CEDO”