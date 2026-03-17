Gigi Becali nu se lasă! Cea mai nouă lovitură a patronului FCSB în războiul cu Armata: „Am dat ordinul la CEDO"

De: David Ioan 17/03/2026 | 15:29
Gigi Becali s‑a declarat extrem de mulțumit după publicarea motivării în cazul palmaresului Universității Craiova, considerând că aceasta îi poate întări poziția în disputa cu Clubul Sportiv al Armatei privind identitatea și istoria Stelei.

Finanțatorul FCSB susține că argumentele reținute în speța Craiovei ar demonstra că palmaresul aparține entității care continuă activitatea sportivă, nu unei structuri care a întrerupt-o.

Acesta afirmă că decizia Curții de Apel Timișoara, conform căreia Universitatea Craiova nu deține palmaresul „Științei”, ar confirma logica pe care o invocă și în conflictul cu CSA. Becali citează pasaje din motivare și insistă că acestea ar susține ideea continuității sportive:

„Stai să vezi, știi ce scrie în motivarea lui Mititelu? Scrie așa: ‘cine face continuitatea deține palmaresul și istoria. Nu poate pretinde echipa lui Rotaru, cum spune reclamant, că a stat undeva palmaresul și după aia a revenit’. Exact ce spun ăștia că a atârnat palmaresul în cui la CSA și acum a revenit.”

În lipsa altor căi de atac interne, Gigi Becali anunță că a decis să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului, considerând că există hotărâri neunitare în jurisprudența instanțelor române.

„Pentru că nu mai avem cale de atac și nici revizuire, că nu suntem în termen. Nu avem nici interes recurs în interesul legii. Și atunci nu putem decât la CEDO ca judecată neechilibrată, neuniformă. Într-un fel a spus acolo, într-un fel aici. Două hotărâri judecătorești ÎCCJ, care se contrazic. Noi mergem la CEDO și de la CEDO venim înapoi la revizuire.”

De asemenea, latifundiarul spune că a apelat la doi avocați, unul din București și unul din Cluj, pentru a pregăti sesizarea, subliniind că vrea să se asigure că argumentele sunt formulate cât mai clar.

 „Ăsta al meu, de la București, o să o ia să o echilibreze, să mi-o dea mie să o citesc eu. Că pot să fie ei cei mai mari avocați de pe glob. Trebuie să vină la inteligență. Inteligența trebuie să citească lucrurile esențiale. Trebuie să ai inteligență la astea, chiar dacă ești cel mai mare specialist și cunoști legile. Trebuie să ai inteligență, să formulezi fraza, cu chestiunile juridice, ca să înțeleagă judecătorul mai bine. După i-o trimite avocatului de la Cluj. Ăla e profesor în drept constituțional și în procese CEDO: Chiriță! Și după aia o să vedem.”

Totodată, Becali insistă că motivarea din cazul Craiovei ar confirma că palmaresul nu poate fi „pus în conservare” de o structură care nu mai desfășoară activitate sportivă.

„Este exact aia a noastră. Exact așa spune judecătorul: ‘Nu poate pretinde să aibă pretenții la palmares, așa cum spune el, că a stat atârnat. A stat în conservare’. Zice aici. Palmaresul nu stă în conservare. Palmaresul stă în conservare dacă nu îl preia nimeni. CSA nu a mai făcut deloc echipă de fotbal. Dar după 25 de ani a făcut echipă. Dacă nu continui, e moartă. O iei de la zero. Palmaresul, ca să îl ai, și să ai istoria, trebuie să le continue cineva. Nu poți spune că ai atârnat în cuier și vii după 10 ani să îl iei din nou.”

Patronul roş-albaştriilor compară situația cu un transfer de responsabilitate, argumentând că entitatea care preia activitatea devine automat continuatoarea legitimă.

„Spune clar că CS U Craiova a predat echipa de fotbal și nu a mai avut dreptul să facă. La fel și la CSA. Bă, tu dacă ai predat-o? Doamne ce tâmpenii. Bă, dacă s-a predat secția de fotbal? A preluat-o cineva, el e continuatorul. El a istoria. L-ai predat pe Vasile. ‘Ăsta e copilul, ia-l, l-am botezat Vasile! L-ai înfiat! Tot Vasile îl cheamă, cum să îl schimbi pe Vasile? Că s-a născut Vasile’”.

