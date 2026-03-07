Acasă » Exclusiv » Gigi Becali urgentează procesul, în post. Indicațiile au curs sub supravegherea mâinii drepte a patronului FCSB

Gigi Becali urgentează procesul, în post. Indicațiile au curs sub supravegherea mâinii drepte a patronului FCSB

De: Adrian Vâlceanu 07/03/2026 | 06:50
Chiar dacă e post, Gigi Becali nu trândăvește! Însoțit de omul lui de încredere, Alexandru Tudor, proprietarul FCSB se îndeletnicește cu lucruri sfinte, adică inspectează șantierul din Pipera unde ctitorește o nouă biserică. CANCAN.RO vă oferă imagini exclusive în care îl puteți vedea pe latifundiarul din Pipera, preocupat nu de cele lumești, ci de cele ce vin după această existență.

Îmbrăcat cu ținutele care l-au consacrat, cu cruce roșie brodată pe piept și pe fesul simplu, Gigi Becali este o apariție inedită în Pipera corporatiștilor. Imaginea sa este completată de un însoțitor: Alexandru Tudor, cu haine de călugăr, inclusiv un pieptar de monah.

Gigi Becali dă ordine ca pe stadion

CANCAN.RO vi-l prezintă pe latifundiar așa cum rar îl vedeți. Gigi Becali se află pe șantier dând indicații, la fel cum face și cu echipa lui de suflet, FCSB, acolo unde jucătorii îl ascultă cu sfințenie pe patronul lor. Fără vehemența și duritatea pe care le demonstra în intervențiile la televiziuni, iată-l pe acel Becali care e mai calm decât ne-a obișnuit și dă ordine clare.

Gigi Becali dă indicații
Gigi Becali dă indicații

Azi, Becali dă indicații în timp ce poartă pe mână mătăniile, în locul ceasurilor de sute de mii de euro și alege aparențele unui om simplu, în ciuda milioanelor din spatele lui. El poartă o pereche de pantofi negri rezistenți și modești, preferând să fie modest și să facă ce știe el mai bine: să coordoneze. Bărbații aflați lângă el îl ascultă cu mare atenție și bagă la cap tot ce trebuie, pentru a nu-l supăra pe șeful lor, că știm cu toții că nu e bine.

VEZI ȘI: Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali? A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani

NU RATA: Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

