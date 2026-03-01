Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea

Gigi Becali a reacționat dur după meciul Farul – CFR Cluj, încheiat 1-2, partidă marcată de două faze controversate în care formația lui Ianis Zicu ar fi fost privată de două penalty-uri clare.

Patronul FCSB consideră că arbitrajul afectează direct șansele echipei sale la calificarea în play-off și ia în calcul varianta ca formația sa să nu se prezinte la ultimele două meciuri din sezonul regular.

Haos total la FCSB

Nemulțumit de modul în care arbitrii au gestionat fazele litigioase, Becali afirmă că FCSB este principala victimă a situației.

„Cum a spus Zicu, ei sunt victime colaterale, din cauza situației. Noi suntem victima principală aici. L-am auzit pe Gică Popescu. L-am sunat pe Argăseală, nu mi-a răspuns și vreau să știu care sunt consecințele. Să vedem mâine ce se întâmplă că mai avem o șansă (n.r. ca FC Argeș să nu câștige cu Dinamo). Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile. Dacă e 0-3, 0-3, asta e, șase puncte și gata. Să vedem dacă sunt și alte consecințe. Dacă sunt numai astea… Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.”

Patronul FCSB a criticat în special lipsa intervenției VAR la o fază considerată evidentă.

„Ce să vezi mai mult decât că-l răsucește (n.r. Huja pe Doicaru)? Îl trage de tricou de-l răsucește. Nu putea jucătorul ăsta să se răsucească în aer, că nu e gimnast, îl răsucește în aer, îi duce tricoul la spate”, a declarat Becali, acuzând erori grave de arbitraj.

Acesta a continuat să pună sub semnul întrebării deciziile din camera VAR.

„Ce spune Avram, cu alte cuvinte? Ăsta, Florin Andrei, îl cunosc, e om corect și drept, dacă vedea, dădea. Ăia din VAR, cu ei e în neregulă ceva. Cu alte cuvinte, Florin Andrei ar fi dat. Îi știe el care-s corecți. Sunt niște situații care te lasă mut. Nici Gică Popescu nu știa ce să mai zică, ce să mai comenteze. Cel mai deștept a fost Zicu, a spus că ei sunt victime colaterale. Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras.”

Totodată, Becali a anunțat că analizează varianta ca FCSB să nu se prezinte la confruntările cu UTA și U Cluj. Regulamentele prevăd însă sancțiuni severe: prima neprezentare este penalizată cu 0-3, iar a doua duce automat la excluderea din campionat și retrogradarea în ultimul eșalon județean. În plus, clubul ar putea fi obligat să acopere prejudiciile financiare provocate SuperLigii.

Regulamentul FRF menționează explicit:

„Dacă o echipă de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare/cardurile la 2 (două) jocuri în același campionat, ea va fi exclusă din competiție, sancționată cu penalitate sportivă și va fi retrogradată în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar. Sancțiunile vor fi pronunțate după cel de-al doilea joc ce nu s-a desfășurat neavând nicio relevanță dacă motivele pentru care nu s-a disputat sunt identice sau nu (de exemplu: o neprezentare și lipsa numărului minim de jucători). Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru 2 (două) neprezentări în campionatul anterior, la prima neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiție. Dacă excluderea echipei de seniori potrivit prezentului articol a survenit în Campionatul Național „Liga I”, clubul în cauză nu va mai avea drept de promovare în această competiție pentru o perioadă de 4 (patru) sezoane competiționale, iar echipa sa de seniori va fi retrogradată în ultimul eșalon competițional județean, cu aplicarea măsurilor prevăzute de art. 17.3 și 4 din prezentul Regulament.”

Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea

În cazul excluderii, clubul ar trebui să suporte integral prejudiciul creat SuperLigii, dacă a încasat deja bani din drepturile TV.

„Dacă clubul sancționat astfel a încasat sumele cuvenite din drepturile de televiziune (parțial sau integral) în anul competițional când a avut loc retragerea/excluderea, va fi obligat să suporte integral prejudiciul cauzat organizatorului competiției și cluburilor afiliate ca urmare a retragerii/excluderii sale.”, se precizează în regulament.

În ciuda tensiunilor, Becali afirmă că interesul pentru performanțele europene rămâne ridicat, chiar și în scenariul unui eventual play-out.

„(n.r: Vă păstrați interesul dacă FCSB nu intră în play-out?) Nu îmi place să vorbesc cu „dacă”. Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu „dacă intru în play-out”. Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal. Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.”

De asemenea, patronul FCSB a vorbit și despre valoarea pe care o atribuie clubului în prezent.

„Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea. Eu stau și mă gândesc: „Becali a ajuns într-un punct în care echipa asta are o valoare europeană de 200 de milioane”. Nu o dau nici cu 200. Atât e valoarea ei.”

