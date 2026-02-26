Acasă » Știri » Fost fotbalist de la FCSB, dus încătușat la Parchet chiar de ziua lui! Riscă să primească arest la domiciliu

De: David Ioan 26/02/2026 | 14:41
Foto: Facebook

Cinci persoane au fost aduse joi dimineață la Parchetul din Ploiești în cadrul anchetei privind presupusa trucare a meciurilor echipei CS Păulești, formație din Liga a III a.

Printre cei escortați de polițiști s-a aflat și Gabriel Matei, fost jucător al FCSB, născut la 26 februarie 1990, legitimat în prima parte a sezonului la clubul prahovean.

A doua zi de audieri în acest dosar a coincis cu aducerea celor cinci suspecți la Parchet. Gabi Matei, în vârstă de 36 de ani, a fost încătușat și dus la audieri alături de Marius Sanda, fost coleg la CS Păulești.

În aceeași situație au fost aduși și finanțatorul clubului, Claudiu Blaga, precum și Alexandru Cristescu, considerat apropiat al acestuia. Ministerul Afacerilor Interne a confirmat miercuri seară, la ora 20.30, informațiile apărute anterior în presă, anunțând reținerea pentru 24 de ore a patru dintre suspecți.

„CARTONAȘ ROȘU PENTRU „STRATEGII” DIN LIGA A III-A! „Meciurile” aranjate în culise s-au mutat oficial la masa polițiștilor. După cele 34 de percheziții de astăzi, avem primele rezultate de pe „tabelă”: 4 PERSOANE REȚINUTE – În urma probatoriului, 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Mâine, 26 februarie, aceștia vor fi prezentați instanței cu propunere de măsură preventivă”, se arată în comunicatul publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Riscă să primească arest la domiciliu

Conform ProSport, Matei și Sanda sunt cercetați pentru implicarea în trucarea mai multor partide din Liga 3, în scopul obținerii de câștiguri la pariuri sportive. Prejudiciul estimat de autorități se ridică la 840.000 de lei, echivalentul a aproximativ 165.000 de euro.

Cei patru suspecți urmează să afle dacă vor rămâne în arest, dacă vor primi măsura arestului la domiciliu sau dacă vor fi plasați sub control judiciar. Există și posibilitatea ca aceștia să fie cercetați în libertate.

Gabi Matei, dublu campion cu FCSB în 2013 și 2014, a încheiat contractul cu CS Păulești la începutul acestui an. Ulterior, a semnat cu CSO Vălenii de Munte, echipă din același eșalon fotbalistic.

”Bine ai venit, Gabriel Matei! Clubul nostru este încântat să anunţe transferul jucătorului Gabriel Eugen Matei, fundaş cu o vastă experienţă în fotbalul românesc şi internaţional, care se alătură lotului CSO Teleajenul Vălenii de Munte. Gabriel Matei este un fotbalist cunoscut pentru profesionalismul său, calitatea defensivă, dar şi pentru experienţa acumulată de-a lungul anilor la nivel înalt. Suntem convinşi că prezenţa sa va aduce valoare lotului, dar şi un exemplu pentru jucătorii tineri din cadrul clubului nostru! Îi dorim mult succes!”, a transmis clubul pe Facebook.

