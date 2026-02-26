Mama lui Vlad Pascu, de urgență la tribunal! Două noi dosare deschise pe numele ei

Miruna Pascu continuă demersurile juridice pentru a evita executarea silită decisă în urma datoriilor către asociația de proprietari, în timp ce ancheta DIICOT privind acuzațiile de influențare a declarațiilor și amenințarea unei martore este încă în desfășurare.

Ieri, aceasta a deschis două noi acțiuni în instanță împotriva asociației, solicitând anularea executării și deblocarea conturilor.

Mama lui Vlad Pascu, de urgență la tribunal

Una dintre cereri a fost depusă ca ordonanță președințială, Miruna Pascu susținând că situația este urgentă și că executarea silită i-ar încălca drepturi constituționale. Într-un alt dosar, al treilea, legat de aceleași datorii, mama lui Vlad Pascu a contestat hotărârea primei instanțe.

Decizia atacată stabilea:

„Admite în parte cererea formulată de reclamanta ASOCIATIA DE PROPRIETARI … în contradictoriu cu pârâta Pascu Miruna. Obligă pârâta la plata către reclamantă a următoarelor sume: 537,93 lei reprezentând contravaloarea cotelor de întreţinere pentru luna februarie 2024 – ap. nr. 23 şi 2100,02 lei reprezentând fond reparaţii faţadă aferent perioadei decembrie 2023 (parţial) – februarie 2024 – ap. nr. 23 precum şi la plata sumei de 1.780,72 lei reprezentând contravaloarea cotelor de întreţinere pentru lunile decembrie 2023 – februarie 2024 – ap. nr. 24 şi 4.073,17 lei reprezentând fond reparaţii faţadă aferent perioadei noiembrie 2023 (parţial) – februarie 2024 – ap. nr. 24. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial”.

Două noi dosare deschise pe numele ei

În paralel cu litigiile civile, Miruna Pascu și fostul ei soț, Claudiu Mihail Pascu, sunt investigați de DIICOT după ce instanța a dispus reluarea cercetărilor într-un dosar în care cei doi sunt acuzați de fapte grave.

Miruna Pascu este vizată pentru influențarea declarațiilor și amenințare, iar Claudiu Mihail Pascu pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Fiul lor, Vlad Pascu, este acuzat de trafic și consum de droguri, precum și de punerea la dispoziție a locuinței pentru consum ilicit. Dosarul a fost trimis în judecată, însă a fost restituit procurorilor pentru completarea anchetei, după ce judecătorii au constatat nereguli.

Vlad Pascu, autorul accidentului din august 2023 de la 2 Mai, în urma căruia doi studenți au murit, rămâne cu pedeapsa de zece ani de închisoare cu executare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație.

