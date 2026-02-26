Cât valorează viața lui Mario Berinde, de fapt. Câte sute de mii de euro trebuie să plătească despăgubiri familiile criminalilor

Tragedia din Cenei, în care Mario Berinde a fost asasinat de către doi minori cu vârstele de 13 și 15 ani, continuă să aducă noi revolte din partea familiei victimei. Potrivit ultimelor informații oferite de avocatul Cuculis, cei doi minori vor fi cercetați penal, după ce instanța a decis că aceștia au avut discernământ în momentul comiterii faptei. O lovitură puternică primesc și familiile celor doi băieți care l-au omorât pe Mario, doar că nu atât de puternică precum cea primită de familia victimei. Aceștia trebuie să plătească depăgubiri familiei Berinde, iar potrivit avocatului, sumele vor ajunge la 200.000 de euro.

Avocatul Adrian Cuculis a transmis că va face demersurile necesare pentru ca familia să primească despăgubiri, după ce copilul lor de 15 ani a fost omorât pe 19 ianuarie 2026, cu sânge rece, de alți doi minori din aceeași localitate Cenei, din județul Timiș.

Cât valorează o viață

În ceea ce privește posibilitatea financiară a familiilor celor care l-au omorât pe Mario Berinde, avocatul Adrian Cuculis menționează că în cazul în care aceste nu își permit să plătească, statul român va compensa cheltuielile. Dar urmărirea lor penală va continua până în momentul în care vor avea posibilitatea să achite sumele cerute.

„Nu știu neapărat dacă finalitatea o să se obțină de la infractori. Pentru că sunt trei, dar, de fapt, răspund doar doi. Dar, de fapt, nu răspund doar ei, pentru că răspund și părinții. Stai să vedem dacă nu cumva vor răspunde și părinții penal. Aștept dosarul, poate îmi trece prin cap o cerere de extindere. Chestiunea asta e în dinamică. Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la statul român ulterior”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Acesta a mai adăugat și că sumele cerute sunt direct proporționale cu seriozitatea faptei comise de către minori, dar și că valoarea despăgubirilor poate fi majorată:

„Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și, separat constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Cum le cer eu de obicei ca să fie îndestulătoare din punctul ăsta de vedere. Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult”, a mai spus avocatul.

