Acasă » Știri » Cât valorează viața lui Mario Berinde, de fapt. Câte sute de mii de euro trebuie să plătească despăgubiri familiile criminalilor

Cât valorează viața lui Mario Berinde, de fapt. Câte sute de mii de euro trebuie să plătească despăgubiri familiile criminalilor

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 14:32
Cât valorează viața lui Mario Berinde, de fapt. Câte sute de mii de euro trebuie să plătească despăgubiri familiile criminalilor
Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

Tragedia din Cenei, în care Mario Berinde a fost asasinat de către doi minori cu vârstele de 13 și 15 ani, continuă să aducă noi revolte din partea familiei victimei. Potrivit ultimelor informații oferite de avocatul Cuculis, cei doi minori vor fi cercetați penal, după ce instanța a decis că aceștia au avut discernământ în momentul comiterii faptei. O lovitură puternică primesc și familiile celor doi băieți care l-au omorât pe Mario, doar că nu atât de puternică precum cea primită de familia victimei. Aceștia trebuie să plătească depăgubiri familiei Berinde, iar potrivit avocatului, sumele vor ajunge la 200.000 de euro.

Avocatul Adrian Cuculis a transmis că va face demersurile necesare pentru ca familia să primească despăgubiri, după ce copilul lor de 15 ani a fost omorât pe 19 ianuarie 2026, cu sânge rece, de alți doi minori din aceeași localitate Cenei, din județul Timiș.

Cât valorează o viață

În ceea ce privește posibilitatea financiară a familiilor celor care l-au omorât pe Mario Berinde, avocatul Adrian Cuculis menționează că în cazul în care aceste nu își permit să plătească, statul român va compensa cheltuielile. Dar urmărirea lor penală va continua până în momentul în care vor avea posibilitatea să achite sumele cerute.

„Nu știu neapărat dacă finalitatea o să se obțină de la infractori. Pentru că sunt trei, dar, de fapt, răspund doar doi. Dar, de fapt, nu răspund doar ei, pentru că răspund și părinții. Stai să vedem dacă nu cumva vor răspunde și părinții penal. Aștept dosarul, poate îmi trece prin cap o cerere de extindere. Chestiunea asta e în dinamică. Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la statul român ulterior”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Mormântul lui Mario Berinde. Foto: TikTok
Mormântul lui Mario Berinde. Foto: TikTok

Acesta a mai adăugat și că sumele cerute sunt direct proporționale cu seriozitatea faptei comise de către minori, dar și că valoarea despăgubirilor poate fi majorată:

„Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și, separat constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Cum le cer eu de obicei ca să fie îndestulătoare din punctul ăsta de vedere. Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult”, a mai spus avocatul.

Citește și:

Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei, depus la dosar. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă

Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă lovitură, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă din plin de acest val de iubire. Aveați mare nevoie”
Știri
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă din plin de acest val de…
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
Gandul.ro
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui
Digi 24
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a...
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România....
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
Gandul.ro
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă ...
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă din plin de acest val de iubire. Aveați mare nevoie”
TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde
TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri ...
Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri apar din nevoia de a plusa”
Vezi toate știrile
×