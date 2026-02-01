Solicitare bulversantă a ucigașilor lui Mario. Motivul pentru care vor să rămână în arest

Crima care a șocat o țară întreagă a avut loc pe data de 19 ianuarie, în comuna Cenei. Mario Berinde, un tânăr de 15 ani, a fost ucis, incendiat și îngropat de prietenii lui, trei minori de 15 și 13 ani. În timp ce autoritățile continuă investigațiile, nenorocirea a generat un val de reacții puternice în rândul comunității din Timiș. De teama localnicilor, doi dintre ciminalii lui Mario au cerut să rămână în spatele gratiilor.

Până la o sentință finală în cazul morții lui Mario Berinde, doi dintre ucigașii lui le-au cerut judecătorilor să rămână în arest preventiv, după ce inițial au contestat măsura arestului preventiv de 30 de zile.

Surse din cadrul anchetei susțin că adolescenții de 15 ani și-au retras cererile și au cerut să rămână în spatele gratiilor, loc mult mai sigur decât dacă s-ar întoarce acasă, deoarece se tem de furia localnicilor din Timiș. Oamenii revoltați cer să se facă dreptate în cazul lui Mario, iar vinovații să răspundă în fața legii.

Ce se întâmplă cu doi dintre ciminalii lui Mario Berinde

În paralel, părinții celor doi minori se ascund și fac tot posibilul să nu dea nas în nas cu oamenii din comunitate. Minorul de 13 ani, cel care este considerat principalul criminal, ar fi fost internat la o clinică de Neuropsihiatrie Pediatrică, într-o locație secretă, cunoscută doar de autorități, alături de părinții lui.

Joi, 29 ianuarie, în urma unui ordin judecătoresc, minorul a fost luat de lângă părinți și plasat în grija statului, ca urmare a nerespectării obligațiilor impuse de Protecția Copilului Timiș.

De asemenea, avocatul Adrian Cuculis – reprezentant al familie lui Mario – a subliniat faptul că părinții victimei urmează să depună plângere penală împotriva părinților suspecților.

„Din punctul nostru de vedere, al familiei lui Mario, urmează să fie făcute niște acte procedurale, care s-ar putea să implice și niște plângeri penale chiar cu privire la părinții celor care se fac vinovați de moartea acestui copil”, a afirmat avocatul.

