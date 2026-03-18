Kiki Shepard, vedeta „Showtime at the Apollo”, a murit. Actrița și prezentatoarea a suferit un atac de cord

Coprezentatoarea emisiunii „Showtime at the Apollo”, Kiki Shepard, a decedat în urma unui atac de cord. Shepard avea 74 de ani.

Îndrăgita coprezentatoare a emblematicei emisiuni muzicale a decedat luni, în Los Angeles, după ce a suferit un atac de cord „masiv” și „complet neașteptat”, a confirmat reprezentantul ei printr-un comunicat, citat de Yahoo.

Născută Chiquita Renee Shepard în Tyler, Texas, în 1951, și-a început cariera ca dansatoare profesionistă în anii 1970, înainte de a deveni o prezență constantă în familiile din întreaga Americă în timpul celor 15 ani de prezență în legendara emisiune de varietăți de la Fox.

Kiki Shepard a devenit cunoscută în 1987, când s-a alăturat echipei „Showtime at the Apollo”. Timp de 15 ani, până în 2002, a fost co‑gazda emisiunii alături de Steve Harvey, Sinbad și alte nume importante ale scenei americane.

Kiki Shepard a avut o carieră și în cinematografie

Publicul a îndrăgit-o pentru stilul unic, care i-a adus supranumele de „Regina Modei de la Apollo.” Pe lângă activitatea de prezentatoare, Shepard a avut apariții în seriale precum A Different World, Baywatch și NYPD Blue, și a lucrat ca actriță de voce.

În film, a apărut în „Dolls of Voodoo”, „A Rage in Harlem”, „Miss Evers’ Boys” și „Blackjack Christmas”.

Shepard a avut o carieră de succes și pe Broadway, cu interpretări în „Bubbling Brown Sugar”, „Reggae”, „Your Arms Too Short to Box With God” și „Porgy and Bess”. Fanii i-au adus un ultim omagiu vedetei pe rețelele de socializare după ce au aflat despre moartea lui Shepard.

Kiki a suferit un infarct neprevăzut la începutul acestei săptămâni. Familia, prietenii și colegii vedetei sunt devastați. Printre cei care au reacționat imediat după decesul lui Kiki Shepard se numără Elgin Charles, un cunoscut stilist și bun prieten al vedetei.

