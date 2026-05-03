Cum a reacționat un turist străin, după ce a vizitat ”Micul Canion” din România? Unde este situat

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 15:17
Cum a reacționat un polonez când a ajuns la Râpa Roșie/ sursa foto: social media

Mini-vacanța de 1 Mai a fost un prilej pentru mulți să viziteze țara noastră. Un turist polonez s-a aventurat și el în România și a ajuns la doar câțiva kilometri de Alba Iulia, mai exact la Râpa Roșie sau cum mai este popular denumită ”Micul Canion”. Aici oamenii s-au putut relaxa și bucura de ceea ce le oferă natura.

La aproape 15 kilometri de Alba Iulia se află Râpa Roșie. O destinație cunoscută de mulți români. În mini-vacanța de Ziua Muncii au ajuns acolo în număr foarte mare turiștii. Printre cei din România care s-au bucurat de priveliște și liniște s-a numărat și un polonez. Reacția lui a fost una uluitoare despre destinație.

Ce spun turiștii despre ”Micul Canion” din România

Data de 1 Mai este în fiecare an celebrată, iar cu puțin noroc, în funcție de ziua în care pică, românii au parte de câteva zile libere. Acest lucru s-a întâmplat și în 2026. Unii au ales să se ducă la mare, alții la munte, în timp ce alții au ales drumețiile în natură. În număr foarte mare au ajuns la renumitul loc cunoscut drept ”Micul Canion” din România. Mai concret, este situat la doar 15 kilometri de Alba Iulia și locația exactă este la Râpa Roșie. Au fost prezenți turiști români care spun că nu se așteptau să găsească o destinație atât de impresionantă.

Sunt plăcut surprins de ceea ce am văzut, mă aşteptam să semene cu pozele, dar mi-am setat aşteptările puţin cam jos aparent, este foarte frumos şi recomand tuturor, spune un vizitator.

Alături de oameni s-a aflat și un ghid turistic care a povestit despre ceea ce oferă locul. El spune că aspectul de orgă pe care îl are vine de la anumite formațiuni care se compun.

Aspectul său este extraordinar, arată ca o orgă imensă de fapt în urma eroziunii şi a şiroirii pe un substrat sedimentar cu argile şi gresii apar nişte formaţiuni şi aspectul rezultat este unul de orgă, a explicat Cristian Kalanios, ghid turistic.

Printre români s-a aventurat și un turist polonez. Bărbatul a venit pentru prima dată în România și a rămas plăcut surprins.

E foarte tare să văd, având în vedere că sunt pentru prima dată în România. A fost unul dintre locurile pe care mi-am dorit cu adevărat să le vizitez când am venit din Polonia, a declarat el.

