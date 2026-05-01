Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești

Minivacanța de 1 Mai a debutat deja pe litoralul românesc, acolo unde turiștii au ajuns încă din prima zi pentru a se bucura de atmosfera specifică începutului de sezon estival. Printre cele mai căutate destinații rămâne Vama Veche. Însă nici Costinești nu este mai prejos, fiind în continuare un punct de atracție important pentru tineri.

Turiștii încearcă să profite din plin de zilele libere, combinând relaxarea cu distracția și experiențele culinare. Pe lângă preparatele tradiționale și băuturile nelipsite, vizitatorii sunt atrași și de activitățile de agrement disponibile în stațiuni.

Una dintre acestea este plimbarea cu vaporașul „L’Ozana” până la Epavă, o atracție populară în Costinești. Pentru această experiență, un adult trebuie să plătească 40 de lei, în timp ce copiii beneficiază de tarif redus, achitând 20 de lei pentru bilet.

Românii plătesc scump distracția pe litoral

Chiar dacă distracția este în toi, costurile unei escapade la mare nu mai sunt la fel de accesibile ca în anii trecuți. De la cazare și mâncare, până la activități recreative, prețurile au crescut considerabil. Astfel, un turist care își dorește să petreacă un weekend pe litoral trebuie să fie pregătit să cheltuiască câteva sute de lei. În unele cazuri chiar mai mult, în funcție de preferințele privind confortul și distracția.

Cu toate acestea, interesul pentru litoral rămâne ridicat, iar stațiunile sunt pline de viață. Pentru mulți români, tradiția de 1 Mai la mare este mai puternică decât orice inconvenient, fie că vorbim despre vreme capricioasă sau despre bugete tot mai mari.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cât costă să petreci minivacanța de 1 Mai în Delta Dunării

Cum au fost întâmpinați petrecăreții la Loft. Au urcat-o pe un turn, deasupra mulțimii!