Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești

De: Elisa Tîrgovățu 01/05/2026 | 17:29
Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești
Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești

Minivacanța de 1 Mai a debutat deja pe litoralul românesc, acolo unde turiștii au ajuns încă din prima zi pentru a se bucura de atmosfera specifică începutului de sezon estival. Printre cele mai căutate destinații rămâne Vama Veche. Însă nici Costinești nu este mai prejos, fiind în continuare un punct de atracție important pentru tineri.

Turiștii încearcă să profite din plin de zilele libere, combinând relaxarea cu distracția și experiențele culinare. Pe lângă preparatele tradiționale și băuturile nelipsite, vizitatorii sunt atrași și de activitățile de agrement disponibile în stațiuni.

Una dintre acestea este plimbarea cu vaporașul „L’Ozana” până la Epavă, o atracție populară în Costinești. Pentru această experiență, un adult trebuie să plătească 40 de lei, în timp ce copiii beneficiază de tarif redus, achitând 20 de lei pentru bilet.

Românii plătesc scump distracția pe litoral

Chiar dacă distracția este în toi, costurile unei escapade la mare nu mai sunt la fel de accesibile ca în anii trecuți. De la cazare și mâncare, până la activități recreative, prețurile au crescut considerabil. Astfel, un turist care își dorește să petreacă un weekend pe litoral trebuie să fie pregătit să cheltuiască câteva sute de lei. În unele cazuri chiar mai mult, în funcție de preferințele privind confortul și distracția.

Cu toate acestea, interesul pentru litoral rămâne ridicat, iar stațiunile sunt pline de viață. Pentru mulți români, tradiția de 1 Mai la mare este mai puternică decât orice inconvenient, fie că vorbim despre vreme capricioasă sau despre bugete tot mai mari.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Cât costă să petreci minivacanța de 1 Mai în Delta Dunării

Cum au fost întâmpinați petrecăreții la Loft. Au urcat-o pe un turn, deasupra mulțimii!

Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii
Știri
Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată
Știri
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Mediafax
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum...
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite de USR nu zac de pomană, ci „plăteşti pentru ce primeşti, nu pentru ce ți se promite”
Gandul.ro
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă....
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Adevarul
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Mediafax
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
Click.ro
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite de USR nu zac de pomană, ci „plăteşti pentru ce primeşti, nu pentru ce ți se promite”
Gandul.ro
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii
Ce evenimente sunt pe litoral de 1 mai. Festivalul auto la care pot merge turiștii
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață ...
Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată
Mihai și Maris, frații dispăruți în Râșnov, au fost găsiți. Unde au stat ascunși 24 de ore
Mihai și Maris, frații dispăruți în Râșnov, au fost găsiți. Unde au stat ascunși 24 de ore
Mimi a lăsat online-ul și a pus mâna pe rachetă! Fosta iubită a lui Dobrincu, spectacol total pe ...
Mimi a lăsat online-ul și a pus mâna pe rachetă! Fosta iubită a lui Dobrincu, spectacol total pe teren
Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție
Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție
Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite
Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite
Vezi toate știrile