Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de 1 Mai. Dialogul dintre un angajator și un candidat la angajare te va face să râzi în hohote. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!
Interviu de angajare:
– Care consideri că sunt principalele tale defecte și calități?
– Principalul meu defect este acela că, uneori, nu pot distinge între ce este real și ce nu.
– Asta este, nimeni nu-i perfect. Și calitățile tale?
– Cea mai mare calitate a mea este că sunt Batman.
– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…
– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.
– În general, cam un sfert…
– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.
– Ba da, după ureche.
– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?
– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?
– O, da! Bineînţeles….
– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?
– O, da! Bineînţeles….
– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….
La interviul pentru angajare:
– Sunteţi căsătorit?
– Nu.
– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.
– Băiatul dvs. cel mic, domnule!
– Talentat copil, nu-i aşa?
