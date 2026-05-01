Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare

Interviu de angajare:

– Care consideri că sunt principalele tale defecte și calități?

– Principalul meu defect este acela că, uneori, nu pot distinge între ce este real și ce nu.

– Asta este, nimeni nu-i perfect. Și calitățile tale?

– Cea mai mare calitate a mea este că sunt Batman.

Alte bancuri amuzante

La un interviu:

– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…

– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.

– În general, cam un sfert…

„Nu știu unde îmi e creionul”

– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.

– Ba da, după ureche.

– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?

Patronul unei companii discută cu un tânăr care caută de lucru:

– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?

– O, da! Bineînţeles….

– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?

– O, da! Bineînţeles….

– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….

„Sunteți căsătorit?”

La interviul pentru angajare:

– Sunteţi căsătorit?

– Nu.

– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.

– Băiatul dvs. cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i aşa?

